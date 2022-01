EXCLU - France Bleu Live avec Amir

Amir est de retour sur scène pour un France Bleu Live unique, enregistré à l'Espace Angléo, au cœur de la station de sports d’hiver des Angles dans les Pyrénées-Orientales. Un concert 100 % émotions à vivre uniquement sur France Bleu.

La crise sanitaire l'a empêché de partir en tournée, mais Amir en a profité pour écrire de nouvelles chansons, et proposer une réédition de son dernier album Ressources. Sept nouveaux morceaux dont 1+1, son duo avec Sia.

De passage dans les Pyrénées-Orientales, Amir a souhaité offrir à nos auditeurs un France Bleu Live exclusif. Enregistré à l'Espace Angléo, aux Angles, ce concert est à écouter en intégralité ce jeudi 13 janvier à 20 heures et samedi 15 janvier à 15 heures sur France Bleu.

Ressources

Ce France Bleu Live est l'occasion pour Amir de chanter ses titres les plus connus comme _J'ai cherché (_qui a représenté la France au Concours Eurovision de la Chanson à Stockholm en 2016), On dirait, mais également les titres de son dernier album Ressources, comme Rétine, 1+1, On verra bien ou encore La Fête.

Sa dernière tournée a été annulée pour cause de pandémie, mais Amir reprendra le chemin des Zénith à partir de janvier 2022 avec ReTour.

1+1

Amir nous offre une version acoustique originale de son titre 1+1, extrait de son dernier album Ressources, et chanté à l'origine en duo avec la chanteuse australienne Sia. France Bleu Périgord nous apprend que le duo serait né grâce à Laurent Ruquier !

On dirait

Après avoir triomphé en 2016 avec son premier succès J'ai cherché, Amir proposait On dirait, le deuxième extrait de son album Au cœur de moi.

Longtemps

Quatrième extrait de son deuxième album Addictions sorti en 2017.

L'interview

Au micro de France Bleu Roussillon, au cœur des Pyrénées catalanes, Amir se confie sur son processus de création lorsqu'il est en tournée, notamment dans des lieux atypiques, comme les paysages enneigés et montagneux des Angles.

On apprend également que les chansons d'Amir parlent à tout le monde, mais qu'elles ne sont pas très personnelles. Son expérience de père change la donne, notamment avec le titre Ma lumière, dédié à son fils Mikhael.

Cette chanson a été très difficile à écrire, car elle est très personnelle. J'ai beaucoup trop de pudeur pour me dévoiler ainsi dans mes chansons.

Diffusion

Le France Bleu Live d'Amir est diffusé ce jeudi 13 janvier à 20 heures et pour les retardataires, une autre diffusion est prévue ce samedi 15 janvier à 15 heures.

Et retrouvez le nouveau single d'Amir, Rétine, dans la Playlist 100 % France Bleu.