EXCLU - France Bleu Live avec Boulevard des Airs

Ce jeudi 26 décembre de 20h30 à 21h30, découvrez un LIVE exclusif de Boulevard des Airs, enregistré pour France Bleu au village-station des Angles, au cœur des Pyrénées-Orientales.

Pendant les fêtes de fin d'année, France Bleu vous offre une série de LIVE exclusifs ! Boulevard des Airs, Christophe Maé, Coldplay, Simply Red, un concert de George Michael et un mix de Bob Sinclar pour un réveillon de fête mémorable !

Boulevard des Airs LIVE

Pour écouter le concert, de 20h30 à 21h30, cliquez sur le player ci-dessous

En attendant de retrouver le LIVE de Boulevard des Airs sur France Bleu le jeudi 26 décembre de 20h30 à 21h30, découvrez en exclusivité 3 vidéos de ce concert enregistré en terre catalane depuis la station de ski Les Angles. Le groupe originaire de Tarbes y était venu présenter ses plus grands succès comme "Emmène-moi", "Bruxelles", "Allez reste" ou encore "Je me dis que toi aussi", ainsi que les titres extraits de leur dernier album Je me dis que toi aussi.

Je me dis que toi aussi

Allez reste

Crédits vidéos

Réalisation : Camille Lannier - Image : Morgane Fougeri et Israel Solorzano - Montage vidéo : Camille Lannier - Image Interview : Israel Solorzano et Morgane Fougeri - Montage interview : Morgane Fougeri

L'interview

Des compositions pour Yannick Noah, Patrick Bruel, Vianney... Boulevard des Airs semblent être plus que jamais dans l'air du temps ! Mais comment font-ils ? Au micro de Laurent Petitguillaume, Sylvain Duthu et Florent Dasque les deux chanteurs du groupe Boulevard des Airs nous expliquent leur recette du succès : beaucoup d'artisanat, de naturel, ils vont voir beaucoup d'artistes en concert, ils composent dans leur loge, dans le tour bus... Une simplicité qui paie !

Les LIVE de la semaine

Les LIVE exclusifs France Bleu, des concerts et soirées uniques :