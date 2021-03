EXCLU - France Bleu Live avec Boulevard des Airs et leurs invités

France Bleu consacre une journée spéciale au groupe Boulevard des Airs et leurs invités ce jeudi 25 mars. Toute la journée retrouvez des interviews, des titres inédits et dès 20h la diffusion de leur France Bleu Live enregistré à la Maison de la Radio et de la Musique (Paris).

À l'occasion de la sortie de leur nouvel album "Loin des yeux", ce vendredi 26 mars, Boulevard des Airs nous offre un concert exclusif ! Un France Bleu Live au Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique (Paris), accompagné de plusieurs invités tels que Patrick Bruel, L.E.J, Claudio Capéo ou encore Lola Dubini,qui reprennent en duo les plus grands succès du groupe comme "Bruxelles" ou "Je me dis que toi aussi" et quelques inédits.

Loin des yeux, près du cœur

La période est rude pour les artistes, et certains ont été particulièrement touchés. C'est le cas pour Boulevard des Airs, le groupe originaire de Tarbes. Leur tournée a été stoppée nette en raison de la pandémie et la sortie de leur nouvel album "Loin de yeux" a été repoussée plusieurs fois. Composé pendant le confinement, le premier extrait revisite un de leurs premiers tubes "Emmène-moi", cette fois-ci chanté en duo avec L.E.J.

Nouvel album de Boulevard des Airs "Loin des yeux" - Boulevard des Airs

L'album comporte 24 titres dont 12 collaborations avec notamment Tryo, Patrick Bruel, Yannick Noah, Vianney, Claudio Capéo, Jérémy Frérot, Lunis, Lola Dubini... ainsi que 12 titres inédits. Cet opus sortira également en vinyle. La tournée reprendra à partir du printemps 2021, si la situation sanitaire le permet. Les premières dates annoncées sont : le 28/05/21 à l'Anova d'Alençon, le 29/05/21 au Vendéspace à La Roche-sur-Yon, le 05/06/21 au Zénith de Lille et le 11/06/21 au Zénith de Paris.

Avant de retrouver le groupe sur scène prochainement, Boulevard des Airs est venu offrir aux auditeurs de France Bleu un Live exceptionnel à écouter en intégralité ce jeudi 25 mars dès 20h00.

Boulevard des Airs & L.E.J "Emmène-moi"

1er extrait de ce nouvel album, en duo avec les trois talentueuses membres du groupe L.E.J

Boulevard des Airs & Lola Dubini "Tu seras la dernière"

Une chanson touchante chantée avec la youtubeuse et désormais chanteuse Lola Dubini.

Boulevard des Airs "Allez reste"

Ce titre a été l'un des tubes de l'année 2019. Initialement chanté avec Vianney, Boulevard des Airs reprend cette chanson sans lui, pour leur France Bleu Live.

L'interview

Boulevard des Airs et leurs invités, Claudio Capéo qui nous fait une révélation très étonnante, le groupe Lunis et Lola Dubini, répondent aux questions de Laurent Petitguillaume.

Journée Spéciale

Toute la journée du jeudi 25 mars, France Bleu met à l'honneur Boulevard des Airs dans ses programmes, avec notamment la diffusion à 20h00 de leur France Bleu Live. Pour les retardataires, une autre diffusion est prévue ce samedi 27 mars à 15h00.