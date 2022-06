EXCLU - France Bleu Live avec Calogero

Calogero est de retour sur scène pour un France Bleu Live unique, enregistré au Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique à Paris. Un concert 100 % émotions à vivre uniquement sur France Bleu.

La pandémie a été pour Calogero une période prolifique en termes d'écriture. Éloigné des salles de spectacle, il a écrit son dernier album Centre ville lors du premier confinement. Les recettes du premier extrait On fait comme si, ont d'ailleurs ont été reversées à la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France.

Maintenant que les masques sont tombés, Calogero a accepté de remonter sur scène, pour la première fois depuis la sortie de son nouvel album. L'artiste nous offre un France Bleu Live exclusif, enregistré au Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique, à Paris. Ce concert est à écouter en intégralité ce jeudi 9 juin à 20 heures et samedi 11 juin à 15 heures sur France Bleu.

Centre ville, l'album

Sorti en 2020, soit 20 ans après son premier album, Centre ville est le huitième album solo de Calogero. Écrit et composé intégralement pendant la crise du Covid-19, la dizaine de titres qui le compose, raconte notre époque complexe et chaotique, entre violence et bienveillance.

Le premier extrait éponyme de cet album Centre ville, a été écrit par Benjamin Biolay.

C'était mieux après

Cette chanson, extraite de son dernier album Centre ville, est une manière encourageante d'inciter les personnes à agir, à reprendre leur vie en main.

1987

Retour dans les années 80 avec cette chanson où Calogero se plonge dans ses souvenirs d’adolescent. Précisément en 1987, date à laquelle il a monté son groupe Les Charts avec son frère. Extrait de l'album Liberté Chérie.

Voler de nuit

Calogero nous invite à prendre de la hauteur et à observer le monde différemment. Extrait de l'album Liberté Chérie.

L'interview

Avant de monter sur la scène du Studio 104, Calogero se confie, au micro de Laurent Petitguillaume, sur le temps qui passe, sa peur de chanter en studio, et sur ses nouveaux projets pour 2023.

La musique est une méditation qui m'aide à ne pas vieillir

Diffusion

Le France Bleu Live de Calogero est diffusé ce jeudi 9 juin à 20 heures, et pour les retardataires, une autre diffusion est prévue ce samedi 11 juin à 15 heures. Et retrouvez le nouveau single de Calogero, C'était mieux après, dans la Playlist 100 % France Bleu.