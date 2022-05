EXCLU - France Bleu Live avec Claudio Capéo

Claudio Capéo est de retour sur scène pour un France Bleu Live unique, enregistré au cœur de la station de sports d’hiver des 2 Alpes dans l'lsère. Un concert 100 % émotions à vivre uniquement sur France Bleu.

En 2016, son single Un homme debout, l'a propulsé aux sommets des ventes d'albums en France. Claudio Capéo est devenu en quelques années un artiste incontournable de la variété et de la scène hexagonale. Accompagné de ses musiciens, également amis d'enfance, le groupe qui démarrera une nouvelle tournée dès le mois de novembre 2022, offre aux auditeurs un France Bleu Live exclusif, enregistré au cœur de la station de sports d’hiver des 2 Alpes dans l'lsère. Ce concert est à écouter en intégralité ce jeudi 12 mai à 20 heures et samedi 14 mai à 15 heures sur France Bleu.

Penso a te, Ultimo

Son cinquième album, sorti en 2020 en pleine pandémie, a été porté par les singles C'est une chanson, E penso a te ou encore Senza una donna en duo avec Davide Esposito. Un hommage à ses origines italiennes et aux artistes transalpins qu'il affectionnait plus jeune comme Eros Ramazzotti ou encore Umberto Tozzi.

Ultimo, la réédition de cet album contient cinq morceaux inédits dont les deux singles, J't'emmènerai (con me), un titre rafraîchissant qui sample le mythique The Rhythm of the Night du groupe Corona et Mamma.

Mamma

Extrait de la réédition de son album Penso a te, Mamma, est une bouleversante ballade-hommage à sa mère. À découvrir dans ce nouveau France Bleu Live, en version piano-voix

Riche

Troisième extrait de son album éponyme, sorti en 2016 et certifié "Disque de diamant", Riche est un message dédié à son fils.

À quoi ça sert d'être riche, quand on est riche d'être père ?

Ça va ça va

Deuxième titre qui l'a rendu célèbre en France, Ça va ça va, est un titre confessionnel, extrait de son troisième album.

L'interview

Avant de monter sur la scène du France Bleu Live Festival aux 2 Alpes, Claudio Capéo se confie, au micro de Laurent Petitguillaume, sur son prochain album à paraître prochainement. On y apprend que dix-sept morceaux sont déjà prêts ! La rumeur dit qu'un duo avec Slimane serait dans les cartons.

"Notre prochain album est quasiment prêt"

Diffusion

Le France Bleu Live de Claudio Capéo est diffusé ce jeudi 12 mai à 20 heures et pour les retardataires, une autre diffusion est prévue ce samedi 14 mai à 15 heures. Et retrouvez le nouveau single de Claudio Capéo, Mamma, dans la Playlist 100 % France Bleu.