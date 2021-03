EXCLU - France Bleu Live avec Francis Cabrel

Malgré la fermeture des salles de spectacle, Francis Cabrel monte sur la scène de la Maison de la Radio à Paris pour nous offrir un France Bleu Live inédit. Un moment salutaire, en musique et en poésie, à vivre sur France Bleu.

Cinq ans après la sortie de son dernier album "In Extremis" en 2015, Francis Cabrel revient avec un nouvel album intitulé "À l’aube revenant". L'occasion pour l'artiste de venir avec sa guitare et ses fidèles musiciens nous présenter ses chansons lors d'un France Bleu Live inédit au Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique (Paris), à écouter le jeudi 1er avril à 20h sur France Bleu.

À l'aube revenant

Les tubes de Francis Cabrel "Je l’aime à mourir", "Petite Marie", "L'Encre de tes yeux", "Sarbacane" ou encore "La Corrida", sont devenus des classiques de la variété française. Avec un style inimitable et une longévité incroyable, le chanteur d’Astaffort présente son 14e album "À l’aube revenant". Déjà certifié Disque de Platine, les treize chansons qui le composent sont des hommages intimes et poétiques à son père, aux femmes, à Jacques Dutronc, aux troubadours et à l'Occitanie !

Nouvel album de Francis Cabrel "À l'aube revenant" - Francis Cabrel

Dès 2018, Francis Cabrel monte sur la scène du L'Estivada de Rodez (Festival interrégional des cultures occitanes) pour présenter une nouvelle chanson sur les troubadours intitulée "Rockstars du Moyen Âge". Ce titre sera le point de départ de l’écriture de "À l’aube revenant", dont les troubadours, originaires d'Occitanie, sera le fil rouge. Suivront l'écriture des titres "Ode à l'amour courtois" et "Fort Alamour". Une inspiration originale pour un disque qui était très attendu.

Les troubadours ne chantaient pas que l'amour. Ils avaient des observations sociales et des colères.

Avant de repartir en tournée sur les routes de France très prochainement, Francis Cabrel est venu nous présenter ses chansons d'hier et d'aujourd'hui, lors d'un France Bleu Live exceptionnel à écouter en intégralité ce jeudi 1er avril à 20h00 sur France Bleu.

Francis Cabrel "Te ressembler"

Le premier extrait de son dernier album est un hommage à son père, parti trop tôt.

Francis Cabrel "Peuple des Fontaines"

Deuxième extrait de l'album.

Francis Cabrel "Sarbacane"

Un des classiques de Francis Cabrel ! Cette chanson est sortie en 1989.

Francis Cabrel "Les bougies fondues"

Une chanson poétique sur le temps qui passe.

L'interview

Rare en interview, Francis Cabrel nous a accordé un entretien avant de monter sur scène. Il évoque les scènes sans public, les troubadours et son hommage à Jacques Dutronc.

Au-delà de deux personnes, c'est un public ! Et j'ai le même stress que devant 100 personnes ou plus.

Diffusion

Le France Bleu Live de Francis Cabrel sera diffusé le jeudi 1er avril à 20h00 et pour les retardataires, une autre diffusion est prévue ce samedi 3 avril à 15h00.