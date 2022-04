EXCLU - France Bleu Live avec Gaëtan Roussel

Gaëtan Roussel est de retour sur scène pour un France Bleu Live unique, enregistré au cœur de la station de sports d’hiver des 2 Alpes dans l'lsère. Un concert 100 % émotions à vivre uniquement sur France Bleu.

Depuis 25 ans et ses débuts fracassants avec le groupe Louise Attaque, Gaëtan Roussel, le chanteur originaire de l'Aveyron, poursuit également un parcours solo avec autant de réussite. 7 Victoires de la musique (3 en solo et 4 avec Louise Attaque), 5 millions de disques vendus, deux albums certifiés Diamant, deux albums certifiés Platine et plusieurs albums certifiés Or, sans oublier l’écriture et la production du grand album Bleu pétrole d’Alain Bashung récompensé en 2009 aux Victoires de la musique. Il revient cette année avec la réédition de son 4e album solo, Est-ce que tu sais ? ainsi qu'une tournée dans toute la France qui le conduira les 27, 28 et 29 octobre 2022 à la Cigale à Paris.

Invité à participer au France Bleu Live Festival, au cœur de la station de sports d’hiver des 2 Alpes dans l'lsère, Gaëtan Roussel offre aux auditeurs un France Bleu Live exclusif. Ce concert est à écouter en intégralité ce jeudi 28 avril à 20 heures et samedi 30 avril à 15 heures sur France Bleu.

Est-ce que tu sais ?

Ce quatrième album solo a été écrit pendant le confinement, de manière épurée, à l'aide d'une guitare acoustique de sa voix au timbre de bluesman. Une ambiance feutrée, mais intense, qui place Gaëtan Roussel au croisement de la chanson française, du rock et du folk.

La colère

Dernier single extrait du nouvel album de Gaëtan Roussel, Est-ce que tu sais ? Le clip met en scène Kad Merad dans le rôle de plusieurs personnages en colère.

Help myself (Nous ne faisons que passer)

Sorti en 2010, ce single est extrait de Ginger, le premier album solo de Gaëtan Roussel.

Je me jette à ton coup

Extrait de son dernier album, on retrouve dans le clip de Je me jette à ton cou, Gaëtan Roussel et Daniel Auteuil avec lequel il projette de réaliser un spectacle musical.

L'interview

Avant de monter sur la scène du France Bleu Live Festival aux 2 Alpes, Gaëtan Roussel se confie, au micro de Laurent Petitguillaume, sur le retour de sa tournée, son lien avec le public, indéfectible depuis 25 ans, son répertoire composé de ses propres textes et ceux écrits pour Alain Bashung ou bien encore Hoshi.

J'ai un lien invisible depuis 25 ans avec mon public

Diffusion

Le France Bleu Live de Gaëtan Roussel est diffusé ce jeudi 28 avril à 20 heures et pour les retardataires, une autre diffusion est prévue ce samedi 30 avril à 15 heures. Et retrouvez le nouveau single de Gaëtan Roussel, La colère, dans la Playlist 100 % France Bleu.