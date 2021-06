EXCLU - France Bleu Live avec Jean-Louis Aubert

On attendait son retour avec impatience. Jean-Louis Aubert remonte sur scène pour l'inauguration de la Maison de la Radio et de la Musique. Un concert exceptionnel à vivre en direct sur France Bleu ce mercredi 16 juin.

Le 16 juin prochain, la Maison de la Radio deviendra la Maison de la Radio et de la Musique. Ce nouveau nom est un témoignage de l’engagement durable de Radio France pour la diversité musicale et pour la vitalité de la scène artistique française. Parmi tous les invités, on retrouve Jean-Louis Aubert, l'ancien leader du groupe Téléphone. Privé de scène pendant le confinement, on le retrouve pour ce concert inaugural, plus survolté que jamais ! À écouter en direct sur France Bleu dès 20h10.

Baptême de la "Maison de la Radio et de la Musique"

Comme une évidence, c'est en musique que ce nouveau nom sera célébré le 16 juin 2021, lors d'une grande soirée pilotée par Didier Varrod, Directeur musical des antennes de Radio France, et Michel Orier, Directeur de la musique et de la création.

De nombreux artistes de la scène française se relaieront pour un concert exceptionnel et éclectique à l'image de nos antennes ! Avec Jean-Louis Aubert, Youssoupha, Hervé, Giorgio, Lulu Van Trapp, Doria, Last Train, Jupiter & Okwess, mais aussi le Quatuor Hermès, Marie Perbost et Basse Têt. L'évènement sera placé sous le signe du partage mais aussi des retrouvailles avec le public !

Concert d'inauguration de la Maison de la radio et de la musique © Radio France - Atelier graphique

Jean-Louis Aubert et son "Refuge"

Son dernier album "Refuge" est sorti en 2019. Un double album de vingt-deux titres, dont les extraits "Bien sûr", "Du bonheur", "Aussi loin" et "Où me tourner" ont tous été diffusés dans la Playlist 100% France Bleu.

Sa tournée "Olo Tour" ayant été reportée pour des problèmes de santé, puis en raison de la pandémie, Jean-Louis Aubert a offert a ses fans une grosse surprise au mois d'avril, pendant le confinement : un concert en streaming où l'artiste évolue dans une forêt virtuelle, accompagné d'hologrammes. Une première pour le chanteur et guitariste, qui s'impatiente de remonter sur scène.

L'attente est longue pour son public, qui pourra le retrouver pour un concert gratuit (sur inscription) devant la Maison de la Radio et de la Musique ou en direct sur les ondes de France Bleu ce mercredi 16 juin dès 20h10. Une rediffusion TV est prévue le lendemain, jeudi 17 juin sur "Culturebox" canal 14 de la TNT, à la suite des programmes de France 4.