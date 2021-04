EXCLU - France Bleu Live avec Julien Clerc

Après une tournée de près de 200 dates en Europe et au Canada et un album de duos certifié or, Julien Clerc a retrouvé avec bonheur les chemins de la création. Son nouvel album "Terrien" vient de paraître, avec pour premier extrait "Mon refuge". Des titres inédits, signés des plus grands noms de la chanson française, qu'il interprète sur la scène de la Maison de la Radio à Paris, exceptionnellement sans public, pour un France Bleu Live unique à écouter ce jeudi 22 avril à 20 heures et samedi 24 avril à 15 heures sur France Bleu.

Terrien

"Terrien" est le 26e album studio de Julien Clerc. Douze chansons inédites qu'il a composées pendant le confinement. La réalisation a été confiée à Marlon B. (Juliette Armanet, Brigitte, Louis Chedid…) et l'écriture des nouvelles chansons à une équipe de choc : Clara Luciani, Carla Bruni, Marc Lavoine, Bernard Lavilliers, Jeanne Cherhal, Didier Barbelivien, Marie Bastide et Vincha (à qui l'on doit le titre "Un Homme" de Jérémy Frerot). On y retrouve le Julien Clerc sensible et romantique sur des ballades sentimentales mais également des sujets de société actuels, sur de redoutables mélodies comme il sait si bien les composer.

à lire aussi JEU - Gagnez l'intégrale dédicacée de Julien Clerc

En 50 ans de carrière, on peut dire que Julien Clerc collectionne les tubes : "Ma préférence", "La Cavalerie", "Femmes, je vous aime", "Cœur de rocker", "Mélissa"... L'artiste a toujours su se renouveler et s'adapter pour rester populaire auprès des français.

"Terrien" le nouvel album de Julien Clerc - Play Two

Avant de repartir sur les routes de France dès le mois de décembre 2021 avec sa tournée "Les Jours heureux", Julien Clerc nous présente ses nouvelles chansons issues de son dernier album "Terrien" et ses plus grands succès comme "Utile" ou "Fais moi une place", lors d'un France Bleu Live exceptionnel à écouter en intégralité ce jeudi 22 avril à 20 heures et samedi 24 avril à 15 heures sur France Bleu.

L'interview Julien Clerc

Au micro de Laurent Petitguillaume, Julien Clerc se confie sur son dernier album "Terrien", son public, ses collaborations, sa manière de composer ses chansons et le retour de sa tournée "Les Jours heureux".

Je ressens toujours du stress avant de monter sur scène.

Diffusion

Le France Bleu Live de Julien Clerc est diffusé le jeudi 22 avril à 20 heures et pour les retardataires, une autre diffusion est prévue ce samedi 24 avril à 15 heures.