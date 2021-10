EXCLU - France Bleu Live avec Julien Doré

Julien Doré est de retour sur scène pour un France Bleu Live unique, enregistré au Cratère, Scène nationale d’Alès, dans le Gard. Un concert 100% émotions à vivre uniquement sur France Bleu.

Le chanteur révélé par l'émission Nouvelle Star en M6 en 2007 est revenu récemment sur le devant de la scène avec un nouvel album intitulé Aimée. Un succès, couronné d'un disque de platine, porté par les extraits La Fièvre, Nous, Kiki, Barracuda ou encore Waf. Des titres qui prennent une autre dimension en live.

Originaire du Gard, Julien Doré s'est vu offrir par France Bleu Gard Lozère un France Bleu Live exclusif, un concert en public enregistré sur la scène du Cratère, Scène nationale d’Alès. À écouter en intégralité ce jeudi 28 octobre à 20 heures et samedi 30 octobre à 15 heures sur France Bleu.

Aimée, encore

Quatre années après le succès de son album &, Julien Doré est revenu en septembre 2020, après le confinement, avec Aimée son cinquième album. Titré ainsi en hommage à sa grand-mère Aimée, il a écrit et composé toutes les chansons de l'album. Un album différent de ses prédécesseurs, plus engagé, mais à la poésie et à l'humour intacts.

Kiki

Extrait de l'album Aimée, le clip de cette chanson, dont le scénario a été écrit par Julien Doré, le met en scène avec l'actrice belge Virginie Efira accouchant d'un bébé tigre.

Une réédition de son album Aimée, encore avec 9 nouveaux titres, dont Larme fatale en duo avec Eddy de Pretto, est à paraître le 26 novembre prochain. L’artiste reversera les revenus issus des ventes de ce disque à l’association les Blouses Roses.

Chou wasabi

Un de plus gros succès de Julien Doré, chanté à l'origine en duo avec la chanteuse australienne Micky Green.

Paris-Seychelles

Premier extrait de son album Løve sorti en 2013.

Diffusion

Le France Bleu Live de Julien Doré est diffusé le jeudi 28 octobre à 20 heures et pour les retardataires, une autre diffusion est prévue ce samedi 30 octobre à 15 heures.

En plus d'une tournée à travers la France, Julien Doré est dans l'actualité avec Larme fatale, son duo avec Eddy de Pretto, que l'on retrouve dans la Playlist 100% France Bleu.