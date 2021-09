EXCLU - France Bleu Live avec Kimberose

Kimberose, la chanteuse à la voix soul, monte sur la scène du Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique à Paris, pour nous offrir un France Bleu Live unique. Un concert 100% émotions à vivre uniquement sur France Bleu.

Kimberly Kitson Mills alias Kimberose, est une artiste française très prometteuse. Son talent a touché en plein cœur les programmateurs du réseau France Bleu qui lui consacrent un France Bleu Live exclusif sur la scène de la Maison de la Radio et de la Musique à Paris. À écouter en intégralité ce jeudi 23 septembre à 20 heures et samedi 25 septembre à 15 heures sur France Bleu.

La plus belle voix de la soul tricolore

En 2013, Kimberly Rose Kitson Mills, française d'origine anglaise et ghanéenne, fait ses premiers pas télévisuels dans l'émission Nouvelle Star sur D8. Un souvenir assez désagréable pour elle. Mal dans sa peau, elle est éliminée rapidement au deuxième prime. Quatre ans plus tard, elle revient présenter son 1er EP "It’s Probably Me" et son 1er single "I'm sorry" dans Taratata 100% Live sur France 2. Une prestation qui marquera Pascal Nègre, ancien PDG d'Universal Music France, qui la signera dans son tout nouveau label indépendant Six et Sept. Son 1er album "Chapter One" sortira en 2018 et elle démarrera sa première tournée à la rencontre de son public.

I'm sorry

En 2021, c'est une artiste métamorphosée et pleine d'assurance, qui revient avec un 2ème album intitulé "Out". Une nouvelle image "sexy", et des nouveaux titres en anglais et en français mettant en valeur son impressionnante voix soul. Le premier extrait "Back on my feet" est immédiatement soutenu par France Bleu Paris et fera son entrée dans la Playlist 100% France Bleu.

I'm broke

Deuxième extrait de son premier album "Chapter One".

L'envie de valser

Dernière piste de son deuxième album "Out", ce titre chanté en français est accompagné par Sofiane Pamart, le pianiste virtuose que tout le monde s'arrache. Un titre riche en émotions !

L'interview

Au micro de Laurent Petitguillaume, Kimberose se confie sur son parcours, le cheminement de son nouvel album "Out", son retour sur scène, son duo avec Grand Corps Malade ou encore son prochain gros concert à la Salle Pleyel (Paris) le 14 décembre prochain.

Diffusion

Le France Bleu Live de Kimberose est diffusé le jeudi 23 septembre à 20 heures et pour les retardataires, une autre diffusion est prévue ce samedi 25 septembre à 15 heures.

En plus d'une tournée à travers la France, Kimberose est dans l'actualité avec "Nos plus belles années", son duo avec Grand Corps Malade, que l'on retrouve dans la Playlist 100% France Bleu.