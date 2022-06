EXCLU - France Bleu Live avec Nolwenn Leroy

Nolwenn Leroy est de retour sur scène pour un France Bleu Live unique, enregistré au Château de la Garrigue, à Villemur-sur-Tarn en Haute-Garonne. Un concert 100 % émotions à vivre uniquement sur France Bleu.

Il y a vingt ans, Nolwenn Leroy remportait la deuxième saison de la Star Academy sur TF1. Le public découvre alors une personnalité atypique, une musicienne timide, d'une grande beauté, mais surtout dotée d'une voix extraordinaire. Depuis son premier single Cassé, Nolwenn a vendu près de quatre millions de disques. Son style navigue entre variété française, pop, folk et chansons traditionnelles. Mais la Bretonne a également le talent de savoir bien s'entourer pour la création de ses chansons : Pascal Obispo, Laurent Voulzy, le parolier Lionel Florence ou encore Benjamin Biolay qui a collaboré sur son dernier disque La cavale.

Alors qu'aucune tournée n'est encore annoncée pour défendre La cavale, Nolwenn Leroy nous fait le privilège de participer à un France Bleu Live. Un concert exclusif, enregistré au Château de la Garrigue, à Villemur-sur-Tarn en Haute-Garonne près de Toulouse. À écouter en intégralité ce jeudi 23 juin à 20 heures et samedi 25 juin à 15 heures sur France Bleu.

La Cavale

Pour son huitième album intitulé La cavale, sorti en 2021, la chanteuse a eu envie d’évasion, de liberté, de légèreté mais aussi d’engagement. Alors, plutôt que de "se faire des nœuds dans la tête" à trouver le ton juste et la bonne couleur musicale, elle a préféré tout confier à quelqu’un d’autre. Elle savait Benjamin Biolay pas insensible à sa voix. Cela a donné le premier extrait Brésil-Finistère, une pop fraîche et entêtante, placé sous le signe de la danse et du lâcher prise.

Loin

Deuxième extrait de l'album La cavale. Ce titre a été écrit et composé par Adé (Adélaïde Chabannes) du groupe Thérapie Taxi.

La houle

Dernier single de Nolwenn Leroy, extrait de l'album La cavale. Un titre solaire et funky, écrit et composé également par Adé.

Brest

Extrait de l'album Bretonne, sorti en 2010. Il s'agit d'une reprise de la chanson de l'artiste Miossec, écrite par le chanteur en hommage à sa ville natale et à son port d'attache.

Cassé

Premier single et premier succès de Nolwenn Leroy, extrait de son album Nolwenn, sorti en 2003. Cette chanson a été écrite par Lionel Florence et composée par Francis Maggiulli (ex-membre du groupe Les Charts avec Calogero). La chanson se classe en tête des ventes en France.

Diffusion

Le France Bleu Live de Nolwenn Leroy est diffusé ce jeudi 23 juin à 20 heures, et pour les retardataires, une autre diffusion est prévue ce samedi 25 juin à 15 heures. Et retrouvez le nouveau single de Nolwenn Leroy, La houle, dans la Playlist 100 % France Bleu.