EXCLU - France Bleu Live avec Tryo

Tryo est de retour sur scène pour un France Bleu Live unique, enregistré à l'Espace Mayenne, à Laval. Un concert 100% émotions à vivre uniquement sur France Bleu.

Plus de 25 ans que le groupe francilien Tryo sillonne les routes de France. Avec leurs textes engagés en faveur de l'environnement, leurs rythmes empruntés au reggae et leurs voix singulières se mêlant avec talent, Tryo a su se faire une place particulière dans le paysage musical français. De passage dans les Pays de la Loire, France Bleu les a invités à monter sur scène pour un France Bleu Live exclusif. Enregistré à l'Espace Mayenne, à Laval, ce concert est à écouter en intégralité ce jeudi 18 novembre à 20 heures et samedi 21 novembre à 15 heures sur France Bleu.

Chants de bataille

Ce France Bleu Live est l'occasion pour Tryo de chanter leurs titres les plus connus comme L'hymne de nos campagnes, Serre-moi, mais également ceux de leur septième album comme Aimer ou encore Chant de bataille. Un album dans la lignée de leurs précédents, avec beaucoup de poésie et la musique comme étendard du retour à la vie après le Covid.

Tryo, qui célébrait en 2020 ses 25 ans de carrière avec un double album intitulé XXV, a dû se résigner à reporter leur concert géant prévu à l'Accor Arena de Paris avec des invités prestigieux, tels que Renaud, Alain Souchon et ses fils, Véronique Sanson, -M-, Hubert-Félix Thiéfaine, Bernard Lavilliers ou encore Vianney.

Plus motivés que jamais, Guizmo, Christophe Mali et Danielito reprennent actuellement le chemin des salles de concerts, avec un passage le 12 février 2022 à l'Accor Arena à Paris puis en tournée dans toute la France jusqu'en 2023.

Aimer

Premier extrait de leur nouvel album Chants de bataille. Un hymne à la tolérance et à l'amour.

Serre-moi

Un classique du groupe, issu de l'album Grain de sable, sorti en 2003.

Chant de bataille

Deuxième extrait de leur nouvel album Chants de bataille.

L'interview

Au micro de France Bleu Mayenne qui fête ses 40 ans, Tryo affirme que la culture a beaucoup souffert pendant la crise du Covid. Leur premier concert après les confinements a été très chargé en émotions. Un moment de retrouvailles qui fait du bien, même si le spectacle vivant en a pris un coup.

Les artistes ont une responsabilité, mais le public doit aussi faire vivre la culture

Diffusion

Le France Bleu Live de Tryo est diffusé ce jeudi 18 novembre à 20 heures et pour les retardataires, une autre diffusion est prévue ce samedi 21 novembre à 15 heures.

Et retrouvez le nouveau single de Tryo Aimer, dans la Playlist 100% France Bleu.