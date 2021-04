EXCLU - France Bleu Live avec Vianney

Vianney, le chanteur parisien de 30 ans, surfe sur le succès depuis son premier album "Idées blanches" (certifié disque de platine) en 2014. Après un sacre du meilleur interprète masculin aux Victoires de la Musique en 2016, un deuxième album "Vianney" vendu à plus de 850 000 exemplaires, des duos inoubliables avec Gims "La Même", avec Boulevard des Airs "Allez reste" ou encore avec Joyce Jonathan "les filles d'aujourd'hui" et des tournées à guichets fermés, il revient avec son troisième album intitulé "N'attendons-pas". On le retrouve sur scène, exceptionnellement sans public, pour un France Bleu Live unique à écouter ce jeudi 8 avril à 20 heures et samedi 10 avril à 15 heures sur France Bleu.

N'attendons pas

L'artiste bénéficie d'un capital sympathie unique dans la variété française. Il garde la tête froide, ne court pas derrière le succès, trimballe inlassablement un enthousiasme communicatif, laissant aux autres le créneau des existences tapageuses. Le grand public adhère et en redemande. Ses chansons sont simples, profondes, légères et fédératrices. Une "patte" que l'on retrouve dans son dernier album "N'attendons-pas", avec des titres qui font faire vibrer la corde sensible comme "Beau-papa", merveille affective au sujet de sa paternité par procuration ou encore "Pour de vrai", une ballade qui prône l'engagement sur le long terme. Un disque qui fait du bien, pudique et chargé en émotions.

L'album de Vianney "N'attendons pas" - Tôt ou Tard

Avant de repartir en tournée sur les routes de France dès la fin de la crise sanitaire, Vianney nous présente ses nouvelles chansons issues de son dernier album "N'attendons-pas" et ses plus plus grands succès comme "La Même", lors d'un France Bleu Live exceptionnel à écouter en intégralité ce jeudi 8 avril à 20 heures et samedi 10 avril à 15 heures sur France Bleu.

Vianney "Pour de vrai"

Troisième extrait de l'album "N'attendons-pas", Vianney chante l'amour sincère, et l'engagement "pour de vrai".

Vianney "La Même"

Succès de l'année 2018, à l'origine chanté en duo avec Gims pour son album "Ceinture noire".

Vianney "La Fille du Sud"

La fille du Sud est une ballade romantique sur une rencontre qui a marqué sa vie.

Vianney "L'interview"

Vianney se confie sur son coup de blues qu'il a ressenti après son France Bleu Live, dû au manque de scène en ce moment, sa connexion avec le public, sa participation à The Voice et son impressionnante culture musicale, au micro de Laurent Petitguillaume.

C'était tellement bien ce concert, mais dans le monde réel ça n'existe plus !

Diffusion

Le France Bleu Live de Vianney sera diffusé le jeudi 8 avril à 20 heures et pour les retardataires, une autre diffusion est prévue ce samedi 10 avril à 15 heures.