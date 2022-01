EXCLU - France Bleu Live avec Zaz

Zaz est de retour sur scène pour un France Bleu Live unique, enregistré à l'Espace Angléo, au cœur de la station de sports d’hiver des Angles dans les Pyrénées-Orientales. Un concert 100 % émotions à vivre uniquement sur France Bleu.

Un peu plus de dix ans après l'immense succès de son premier album intitulé sobrement, Zaz, et du titre Je veux, Zaz est de retour avec un nouvel album et une nouvelle tournée internationale. Toujours fidèle à France Bleu, elle offre aux auditeurs un France Bleu Live exclusif, enregistré depuis la scène de l'Espace Angléo, aux Angles. Ce concert est à écouter en intégralité ce jeudi 3 février à 20 heures et samedi 6 février à 15 heures sur France Bleu.

Isa

Ce France Bleu Live est l'occasion pour Zaz de chanter ses titres les plus connus comme Je veux, On ira, Éblouie par la nuit, Que vendra et son dernier tube, Imagine.

En 2021, Zaz est revenue avec son cinquième album intitulé Isa. Les quatre premiers l’ayant amenée à faire trois tours du monde, il était temps pour l’artiste de poser ses valises. Voici donc un disque qu’elle a initié pendant le confinement. Pour ce nouvel album, Zaz a travaillé avec le réalisateur néerlandais Reyn (Vanessa Paradis, Stephan Eicher, Benjamin Biolay, Gaëtan Roussel…) avec qui elle a pris le temps de donner une teinte particulière à chaque chanson de l’album.

Toujours aussi populaire à l'étranger, Zaz entame une nouvelle tournée internationale, Organique Tour, qui passera par Marseille, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Bourges, Nantes, Rennes, Nantes, Tours, Lille puis Strasbourg, avant de s'envoler vers l'Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne ou encore le Canada.

Tout là-haut

Nouvel extrait de son dernier album, Isa. Un titre touchant qui invite à la rêverie, signé Barcella.

Je veux

Le titre qui a révélé Zaz au grand public français et international en 2010.

Que vendra

Premier extrait de Effet miroir, le 4e album studio de Zaz, sorti en 2018.

L'interview

Au micro d'Arnaud Hamelin de France Bleu Roussillon, Zaz se confie sur son retour sur scène et le contact avec le public qui lui a manqué, sa nouvelle passion pour la peinture, ses souvenirs d'enfance dans les Pyrénées-Orientales, mais également sur le processus d'écriture de son nouvel album, Isa, qui a nécessité une prise de recul inédite pour l'artiste.

Avant le confinement, j'avais choisi de m'arrêter. La crise sanitaire ne m'a plus laissé le choix. Il a fallu réapprendre à vivre et à faire les choses différemment.

Diffusion

Le France Bleu Live de Zaz est diffusé ce jeudi 3 février à 20 heures et pour les retardataires, une autre diffusion est prévue ce samedi 6 février à 15 heures.

Et retrouvez le nouveau single de Zaz, Imagine, dans la Playlist 100 % France Bleu.