Sur France Bleu Paris, Pascal Obispo vous fait découvrir son nouveau single

Le chanteur est l'invité de "Côté Culture, comptez sur nous" entre 9h et 9h30 ce Jeudi 11 Juin.

Ce 11 Juin, Pascal Obispo est l'invité de "Côté Culture, comptez sur nous" pour vous présenter, son tout nouveau single entre 9h et 9h30. Aux côtés de Ségolène Alunni, Pascal Obispo répond aux questions de Laurent Petitguillaume.

On lui doit quelques-uns des plus grands tubes de la chanson française. Que ce soit pour lui ou pour les autres, Pascal Obispo a écrit et/ou composé des chansons que vous avez déjà fredonné, au moins une fois "Plus que tout au monde", "Allumer le feu" pour Johnny ou encore "Fan".

Artiste solidaire, Pascal Obispo, accompagné de Marc Lavoine et Florent Pagny, a pris part à la lutte contre la COVID-19 à sa maniére : en chantant ! Ou plutôt, en composant. De l'union de ces 3 artistes français est né ce single : "Pour les gens du secours". Le Collectif reverse l’intégralité des droits et fonds générés par ce morceau ainsi que l’intégralité des droits d’auteurs à la Fédération Hospitalière de France et à la Fondation des Hôpitaux de France.

Benoît Prospero a d'ailleurs reçu les 3 artistes pour présenter le single.

