EXCLU - Gagnez votre disque d'or de "Chromatica" le nouvel album de Lady Gaga

La superstar de la chanson Lady Gaga revient avec un sixième album intitulé "Chromatica". Très attendu par ses fans, et première grosse sortie d'album depuis la fin du confinement, ce sont déjà plus de 50.000 exemplaires qui ont été écoulés en France depuis sa sortie. Un démarrage explosif récompensée par un Disque d'Or unique que l'artiste a souhaité offrir à son public et aux auditeurs de France Bleu.

Deux ans après le succès planétaire du film A Star is born, où elle tenait le rôle principal d'Ally aux côtés de Bradley Cooper, et où elle fut récompensée d'un Oscar de la meilleure chanson originale pour son titre Shallow, Lady Gaga continue donc de rayonner en tête des classements.

L'artiste américaine de 34 ans est connue depuis 2008 autant pour son style extravagant que pour ses tubes Just Dance, Poker Face, Bad Romance, Born This Way ou encore Stupid Love, extrait de "Chromatica", que l'on entend actuellement sur France Bleu.

À vous de jouer

Cette semaine du 1er au 7 juin, participez simplement au tirage au sort ci-dessous et gagnez LE disque d’Or de Lady Gaga. Un cadeau exceptionnel à gagner exclusivement sur France Bleu. Et rendez-vous en direct le dimanche 7 juin vers 12h50 pour savoir si vous êtes l’heureux(se) gagnant(e) !