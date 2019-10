EXCLU - Gagnez votre voyage VIP à Paris pour assister au concert de Simply Red

France Bleu Collector présente Simply Red Live

Simply Red est de retour ! Le groupe anglais, originaire de Manchester, a connu le succès dès le début des années 80 avec de nombreux tubes tels que Holding Back The Years, Money’s too Tight, If You Don't Know Me By Now ou encore Sunrise. Avec plus de 50 millions de disques vendus, le groupe tenu par son leader et chanteur Mick Hucknall, revient avec un tout nouvel album intitulé Blue Eyed Soul, en partenariat avec France Bleu. Le premier extrait Thinking of You est un titre festif aux influences soul et funk.

Avant leur retour sur scène au Zénith de Paris - La Villette le vendredi 13 novembre 2020, Simply Red sera en exclusivité pour France Bleu au studio 104 de la Maison de la Radio à Paris pour un live exceptionnel le lundi 4 novembre 2019 à 20h30 !

France Bleu Collector - Gagnez vos invitations VIP

Répondez à la question suivante et tentez de gagner votre voyage VIP à Paris, pour assister au live de Simply Red ! Un tirage au sort désignera le gagnant.

Votre pack VIP, pour vous et la personne de votre choix, comprend :

Vos déplacements aller et retour de la gare la plus proche de votre domicile (en France métropolitaine) jusqu'à la Maison de la Radio à Paris (trajets en taxi ou autres non inclus)

Votre nuit d'hôtel

Vos places "Privilège" pour le concert de Simply Red

Votre accès au cocktail VIP

France Bleu Collector - La Playlist Simply Red

Le Simply Red Live sera diffusé dans l'émission France Bleu Collector, le vendredi 8 novembre à 22h30 sur France Bleu.

France Bleu Collector, c'est la sélection musicale d'anthologie, préparée par les experts de France Bleu. Des passionnés de musique au service de vos oreilles qui vont vous faire monter le son. De la Soul Music à la Californie, la nuit de 22h30 à 1h, faites confiance à l'équipe de France Bleu Collector.

