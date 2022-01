France Bleu, partenaire radio officiel des Restos du Cœur, vous révèle en exclusivité ce samedi et pendant tout notre week-end spécial, le nouveau single de l'édition 2022. Il s'agit de "Il y aura toujours un rendez-vous" écrit et composé par Jacques Veneruso.

En cette nouvelle année si particulière, fidèles à l’appel lancé par Coluche dès 1985, les plus grands artistes de la scène musicale française se réunissent pour la cause des Restos du Cœur.

Après le titre Maintenant l’an dernier, écrit par Slimane, la troupe des Enfoirés revient en 2022 avec le single Il y aura toujours un rendez-vous.

Une chanson originale interprétée par les Enfoirés, écrite et composée par Jacques Veneruso (auteur-compositeur pour Céline Dion, Patrick Fiori, Yannick Noah, Florent Pagny, Garou...) et enregistré et mixé aux Studio Hauts de Gammes par Thierry "Tyty" Blanchard.

EXCLU - "Il y aura toujours un rendez-vous", le single des Enfoirés 2022

La pochette qui illustre le single Il y aura toujours un rendez-vous, est une photographie prise par le spationaute Thomas Pesquet depuis la station spatiale.

Week-end spécial Enfoirés

Du samedi 9 au dimanche 10 janvier, France Bleu vous propose une programmation musicale exceptionnelle ponctuée des grands succès des Enfoirés et du nouveau single 2022 "Il y aura toujours un rendez-vous", écrit et composé par Jacques Veneruso.

France Bleu partenaire radio officiel des Restos du Cœur

La crise sanitaire aura eu raison pour la deuxième année consécutive du concert des Enfoirés dont France Bleu est partenaire. L'enregistrement prévu fin janvier à l'Aréna à Montpellier se fera sans public, comme à Lyon l'an dernier. Les places seront remboursées ou vous pouvez en faire don aux Restos du cœur en ne demandant pas le remboursement.

On retrouvera donc toute la troupe à la télévision sur TF1 vers le mois de mars. Le spectacle sera également disponible en double DVD et double CD.→ Faire un don aux Restos du Cœur

