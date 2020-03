EXCLU les interviews de Tony Parker, Véronique Sanson, Pierre Palmade, Muriel Robin pour les Enfoirés 2020

Vous avez rendez-vous ce vendredi 6 mars dès 21h05 pour écouter le concert des Enfoirés sur France Bleu et sur TF1, un concert enregistré entre les 15 et 20 janvier à l'AccorHotels Arena à Paris et qui lance le week-end des Restos du Coeur.