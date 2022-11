EXCLU : Les Trois Cafés Gourmands ont présenté leur nouvel album "La promesse" sur France Bleu Limousin

"La promesse". C'est le titre du troisième album de Trois Cafés Gourmands. La promesse de belles chansons qui s'écoutent sans modération à l'approche des fêtes de fin d'année.

Promesse tenue avec le nouveau single du groupe "Quand ?" co-écrit avec Jean-Jacques Goldman. Une collaboration qui propulse Mylène, Jérémy et Sébastien dans le cercle des artistes français ayant un titre écrit par le maître lui-même.

De passage en Limousin pour deux séances de dédicaces prévues à Limoges ce vendredi 25 novembre à 17h et à Brive demain samedi 26 novembre à 15h, Trois Cafés Gourmands est venu à la rencontre des auditeurs de France Bleu Limousin pour présenter ce nouvel album. Une primeur que Trois Cafés Gourmands a réservé aux auditeurs de France Bleu Limousin car le groupe n'a pas oublié ses origines Corrézienne et aime à revenir dans son terroir.

Un troisième album dans lequel le groupe a mis beaucoup de lui, sans omettre de de belles collaborations, avec Jean-Jacques Goldman donc, mais aussi avec Barcella notamment. Ecrit en partie durant la tournée d'été du groupe en 2022, "la promesse" aborde tous les thèmes, du plus léger ("les mots volent" chanson sur l'école de leur jeunesse en Corrèze) au plus grave ("La balle au prisonnier" chanson sur le thème des abus sexuels sur mineur), sans jamais se départir de cet optimisme et ce sourire qui ont fait le succès du groupe. Un album campé au cœur de son temps entre nostalgie et modernité.

Tantôt, pop, rock, Jazzy ou accompagné d'un violoncelle, un album ciselé jusqu'au bout des cordes. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent dit-on. Celle-là en est une belle et il est recommandé de s'y laisser prendre.

A découvrir sans plus attendre.