Exclu-Vidéo pour Mouss et Hakim : Paysâme-paysâme

Bonne nouvelle ! Après la sortie remarquée l'an dernier de "Darons de la Garonne", les toulousains Mouss et Hakim sont de retour avec un troisième extrait de ce (très) bel album : "Paysâme-paysâme", un texte de Claude Nougaro qui joue avec les mots, et qui évoque avec émotion le dur labeur des agriculteurs...

Mouss et Hakim - Paysâme-paysâme

C'est en exclusivité que nous vous proposons aujourd'hui ce clip, après "Le Lait Caillé" et "Saut de l'Ange", les deux précédents singles extraits de "Darons de la Garonne". Pour rappel, ce disque est né grâce à Hélène Bignon, la sœur de Claude Nougaro, qui a offert à Mouss et Hakim sept textes jamais publiés du petit toro toulousain ; un immense cadeau que les deux trublions ont su très bien valoriser, avec un vrai respect... Découvrez donc aujourd'hui "Paysâme-paysâme", les gens de la terre ne mentent jamais !

Visuel de l'album "Darons de la Garonne" de Mouss et Hakim - DR

Notez que Mouss et Hakim seront le 25 février prochain en showcase exclusif et gratuit à 17h30 à la FNAC Toulouse-Wilson ; on a hâte de retrouver leur bon esprit, leur bienveillance et leur douce folie sur scène ! Page Facebook officielle ici.