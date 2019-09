EXCLU RADIO | Céline Dion se confie sur son grand retour

Céline Dion, la plus célèbre des chanteuses francophones est de retour avec un album en anglais, le tout premier sans René, mais également un nouveau single et une nouvelle tournée. Au micro d'Arnold Derek, elle nous offre un entretien radio exclusif !

Prête pour son grand retour

"Lorsqu'on a sorti "Flying on my own", je voulais que les gens entendent mon énergie positive, heureuse, dynamique, forte, et que j'étais prête pour l'album et la tournée. _Je suis en pleine forme !_"

Fière de ses racines

"Le Québec c'est le sang qui coule dans mes veines, mes racines, ma fondation. La base de tous mes rêves passés, à venir, et ceux qui n'ont même pas encore été imaginés."

Son 1er album en anglais sans René

"Mon premier album sans René ? On ne va pas pleurer toutes les chansons, je vais super bien ! Je sens la présence de René, le bagage qu'il m'a laissé me donne de l'énergie. _Aujourd'hui, c'est le début du restant de ma vie_, je me donne le droit d'être heureuse, et de prendre les choses en main, d'être la boss !"