EXCLU - "Rêvons", le single des Enfoirés 2023 sur France Bleu

La guerre en Ukraine, les catastrophes liées au dérèglement climatique, la hausse de l'inflation, la pandémie, les inégalités sociales qui continuent de se creuser... Pour la plupart d'entre nous, l'année 2022 a été particulièrement anxiogène. Alors quoi de plus réconfortant qu'une chanson optimiste, un air à fredonner qui apporte du baume au cœur ?

Les Enfoirés nous font ce cadeau précieux avec Rêvons, leur nouveau single, disponible le lundi 9 janvier sur toutes les plateformes et en exclusivité sur France Bleu le samedi 7 janvier à 6h30 et tout au long de la journée du samedi et du dimanche 8 janvier pour un week-end spécial.

Une équipe de choc

Rêvons est une chanson originale interprétée par la troupe des Enfoirés, écrite et composée par Amir, Nazim et Nyadjiko et enregistrée et mixée au Studio Hauts de Gammes par Thierry « Tyty » Blanchard.

Amir et Nazim Khaled se connaissent bien. Ils co-signent le titre J'ai cherché, qui avait été choisi pour représenter la France au concours Eurovision de la chanson en 2016, mais également une dizaine de chansons sur l'album d'Amir Au cœur de moi.

Nazim écrit régulièrement pour plusieurs autres artistes, dont Yannick Noah, Chimène Badi, Claudio Capéo, Florent Pagny ou Kendji Girac (Andalouse, Les Yeux de la mama).

Quant à Nyadjiko, il est l'arrangeur et compositeur de talent que tout le monde s'arrache. En quatre ans, il est crédité sur quatre disques de diamant pour les titres : Meleğim de Soolking et Dadju, My Salsa de Franglish et Tory Lanez, N'y pense plus et Le temps de Tayc.

Enfin, Thierry « Tyty » Blanchard au mixage complète ce tableau idyllique. Reconnu pour son travail de compositeur et arrangeur pour Céline Dion, Yannick Noah, Chimène Badi, Michel Sardou... et habitué aux disques des Enfoirés.

2023 Enfoirés un jour, toujours

Le titre du spectacle des enfoirés 2023 Enfoirés un jour, toujours reflète le message de soutien indéfectible de la troupe envers ceux qui en ont besoin.

Fidèles à l’appel lancé par Coluche dès 1985, les plus grands artistes de la scène musicale française se réunissent pour la cause des Restos du Cœur. Les 6 concerts du nouveau spectacle se tiendront à la Halle Tony Garnier de Lyon du 12 au 16 janvier. Pour réserver vos places, cliquez ici .

Week-end spécial Enfoirés

Du samedi 7 au dimanche 8 janvier, France Bleu vous propose une programmation musicale exceptionnelle ponctuée du nouveau single 2023, Rêvons, diffusé en exclusivité sur France Bleu.

France Bleu partenaire radio officiel des Restos du Cœur

On retrouvera donc toute la troupe à la télévision sur TF1 vers le mois de mars. Le spectacle sera également disponible en double DVD et double CD.→ Faire un don aux Restos du Cœur

