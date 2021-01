EXCLU - Slimane signe "Maintenant", le single des Enfoirés 2021

France Bleu, partenaire radio officiel des Restos du Cœur, vous révèle en exclusivité ce vendredi et pendant tout notre week-end spécial, le nouveau single de l'édition 2021. Il s'agit de "Maintenant" écrit et composé par Slimane.

En cette année si particulière, fidèles à l’appel lancé par Coluche dès 1985, les plus grands artistes de la scène musicale française se réunissent pour la cause des Restos du Cœur. Après le titre A côté de toi l’an dernier, la troupe des Enfoirés revient en 2021 avec le single Maintenant. Une chanson originale interprétée par les Enfoirés, écrite par Slimane et composée par Slimane, Yaacov Salah et Meir Salah. À découvrir en exclusivité sur France Bleu dès vendredi et pendant tout notre week-end spécial.

Tous les bénéfices de ce titre iront au profit de l'association.

Slimane nous parle de son titre "Maintenant"

Le chanteur découvert dans l’émission “The Voice : La Plus Belle voix” en 2016 est devenu en quelques années un artiste incontournable de la variété française. Mais c’est en collaborant avec son amie la chanteuse Vitaa qu’il se fait définitivement une place dans le cœur des français. Leurs albums VersuS, chapitre I et II sont en tête des ventes en France depuis des mois.

Au micro de France Bleu, Slimane se confie sur la genèse de ce projet de chanson chantée par la troupe des Enfoirés.

Comment se retrouve t-on auteur de l'hymne des restos 2021 ?

Avec qui avez-vous travaillé sur ce projet, et quelles ont été vos sources d'inspirations ?

Dans les coulisses de la création d'un hymne des Enfoirés, il a forcément beaucoup de générosité, de partages et d'échanges ?

Dans quelques jours aura lieu l'enregistrement du spectacle 2021 des Enfoirés à la Halle Tony Garner de Lyon ?

Week-end spécial Enfoirés

Du vendredi 8 au dimanche 10 janvier, France Bleu vous propose une programmation musicale exceptionnelle ponctuée des grands succès des Enfoirés et du nouveau single 2021 "Maintenant", écrit et composé par Slimane.

France Bleu partenaire radio officiel des Restos du Cœur

Du 13 au 17 janvier 2021, les Enfoirés se réuniront pour des concerts exceptionnels qui se dérouleront à la Halle Tony Garnier de Lyon. Pour la toute première fois, dans un contexte sanitaire particulier, les concerts seront enregistrés sans public. On retrouvera donc toute la troupe à la télévision vers le mois de mars. Le spectacle sera également disponible en double DVD et double CD.

