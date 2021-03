EXCLU - Toulouse : Cyprien dans The Voice

Je suis tombé amoureux à Toulouse, et je suis tombé amoureux de Toulouse et j'ai des souvenirs à la Cité U de l'Arsenal, à la Fac de Pharmacie, au Rex, sur la place du Capitole. Cette ville me rappelle aussi mon île, riche en identités". Cyprien Zeni.

Originaire de la Réunion, ce toulousain va rendre fier sa famille et toute sa région d'adoption. Cyprien est un talent incroyable que vous verrez dans la 5ème émission de The Voice, diffusée ce samedi soir sur TF1. Il chante sur France Bleu Occitanie. Ecoutez-le :

Interview Exclusive Copier

Cyprien intègre un chœur de gospel dès l’âge de 7 ans. A 20 ans, le jeune homme décide de quitter son île natale pour suivre des études de musique à Toulouse. Il y rencontre sa femme et devient papa de jumeaux, qui le font grandir et voir la vie différemment. Aujourd’hui, il vit de la musique, il se produit sur scène et dans des festivals avec différents groupes. Cyprien a grandi avec Nikos et les émissions de chant comme la Star Academy ou The Voice. Pour lui, monter sur la scène des auditions à l’aveugle est un rêve. Il espère toucher les coachs et le public. Va-t-il convaincre l’un des coachs à se retourner ? Réponse samedi 6 mars sur TF1 dans la saison 10 de The Voice.