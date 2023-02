EXCLUSIF Les images du clip La drache de Trois vagues

France Bleu Nord soutient le groupe Trois vagues. Avant la sortie officielle de leur clip La drache , ce mardi 21 février 0 18H sur leur page Facebook et leur compte Youtube , Jérôme et Perrine ont partagé avec nous les premières images. Elles sont magnifiques et nous n'avons pas résisté à vous en montrer en exclusivité quelques unes.

Pour infos : Le clip a été réalisé par Jérémie Douchy, un des meilleurs réalisateurs du Nord et son équipe CSUZON la production.Toute l'équipe est 100% Hauts de France et c'est évidemment tourné dans le Pas de Calais, à Ruminghem.