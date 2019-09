Faites la programmation musicale de "Kantuz" le dimanche matin sur France Bleu Pays Basque

Bayonne, France

France Bleu Pays Basque vous propose chaque dimanche entre 11 heures et midi de retrouver l’ambiance des fameux « Kantaldi » du Pays Basque. Ces moments de partage musicaux, parfois impromptus, où chacun peut donner de la voix sur des chansons basques connues de beaucoup et créer cette alchimie musicale propre au Pays Basque.

Nous vous proposons donc chaque semaine une sélection de chansons à partager et à fredonner tous ensemble. Des chansons de notre répertoire commun, de notre patrimoine, et qui nous donnent l’irrésistible envie de chanter, de siffloter, de chantonner ou simplement d’accompagner la musique en frappant du pied ou en tapant des mains.

C'est à vous de faire la programmation de "Kantuz"

Il vous suffit de choisir parmi notre sélection les titres que vous souhaitez partager avec nous et chaque dimanche dès 11 heures nous les écoutons ensemble. Vous pourrez intervenir en direct pour nous raconter des souvenirs, des anecdotes ou de belles histoires qui vous ramènent, qui nous rattachent à toutes ces chansons incontournables. 2 catégories attendent vos votes pour la prochaine émission ce dimanche, les chansons basques et les chansons françaises.