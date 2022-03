Feria de Mont-de-Marsan, deux corridas dévoilées

La commission taurine montoise a divulgué ce vendredi midi deux affiches pour la feria de juillet prochain. On connaissait déjà le cartel du jeudi de la Madeleine, les toros de Garcia Jimenez pour Morante de la Puebla, Juan Ortega et Tomas Rufo. Deux corridas supplémentaires ont été annoncées.

Ferrera plus que tous

Antonio Ferrera, le torero d'Estremadure est doublé © Radio France - Pab

Le président de la commission taurine ad hoc Christophe Andiné a donc levé le voile, histoire de susciter gourmandise. Le mercredi 20 juillet, l’élevage de Victoriano del Rio sera donc proposé à Antonio Ferrera, triomphateur de la Madeleine 2021 lors de sa corrida spectaculaire en solitaire face aux Adolfo Martin. Ferrera célèbrera à cette occasion les 25 ans de son alternative. Il sera accompagné, lui le baroque, de deux toreros classiques, Diego Urdiales et Daniel Luque. Le samedi 23 juillet, les précieux toros de La Quinta sortiront pour le deuxième contrat d’Antonio Ferrera, seul matador doublé, qui sera accompagné d’Emilio De Justo et de Gines Marin. Carteles importants certes, affiches de feria, incontestablement. Même si on peut regretter l’absence d’Alejandro Talavante, figure maxima de la toreria, prévu il y a deux ans lors de la feria alors annulée pour Covid. Talavante qui sera à Arles, chez Jean-Bapiste Jalabert et Alain Lartigue, les deux prestataires montois. Il reste maintenant à connaitre les affiches des deux dernières corridas, la course de Celestino Cuadri qui aura lieu le vendredi 22 juillet et celle de la clôture du dimanche avec les toros de Pedraza de Yeltes. Parmi les matadors possibles Alberto Lamelas, qui avait coupé deux fois un trophée lors de la corrida finale de Pedraza l’an dernier, Damian Castaño ou Domingo Lopez Chaves.

Sans entre officialisées par le phalanstère directorial, la présence des novilleros régionaux, Yon Lamothe et Tristan Barroso, ce denier que l’on a vu à son avantage à Magescq il y a une semaine, est une certitude.

A retenir : Samedi 9 avril présentation officielle et en public de la totalisé de la feria de la Madeleine, à midi, place du Théâtre, en présence de plusieurs des protagonistes de la feria montoise.

Revelations © Radio France - Pab