Festival À Tout Bout d'Champ : une réussite collective

Tout est parti d'une idée. En 2016, 15 amis de Chantenay-Villedieu, dans le canton de Loué, créent le Comité de la Bonne Humeur, pour organiser À Tout Bout d'Champ. 3 ans plus tard, le festival accueille plusieurs milliers de personnes, et est organisé par plusieurs dizaines de bénévoles.

Chantenay-Villedieu, France

Quelques heures avant l'ouverture des portes, les bénévoles font les derniers préparatifs : installation des scènes, des loges, accueil des artistes. De la grande arche à l'entrée, en passant par le bar au milieu du site, tout est "fait maison" assure Christophe 49 ans, membre du Comité de la Bonne Humeur, "tout est fait par l'ensemble des bénévoles et les gens qui nous aident."

En plus des membres de l'association, c'est plus de 200 bénévoles qui ont mis la main à la pâte. "Ça renforce les liens, qui sont déjà très forts à Chantenay, affirme Benjamin. On est déjà une grosse bande de copains, et pour monter le festival on a reçu de l'aide des anciens, c'était exceptionnel."

Sur la scène secondaire du festival, les DJs s'installent. Ils assurent la transition entre les groupes à l'affiche. © Radio France - Matthieu Le Meur

863 habitants, 250 bénévoles

Résultat le site du festival a été monté en 10 jours. Avec l'aide aussi de partenaires attachés à l’événement. "On choisit des partenaires locaux, dans un rayon de 300 kilomètres autour de Chantenay", Mathilde, 23 ans, est la trésorière du festival depuis le début, "et comme ils adorent le festival, ils nous soutiennent à fond."

Le bénévolat, l'ADN de Chantenay

Car à Chantenay, "le bénévolat c'est très important". Laurent, le boulanger du village, fait partie du comité de d'organisation de la fête de la rillette chaque année. Pour A tout bout d'champ, il fournit plus de 300 baguettes et des viennoiseries. "Ça fait plaisir de voir que les jeunes reprennent le flambeau."

Hier soir pour sa 3ème édition, le festival À Tout Bout d'Champ attendait plus de 4 000 personnes.