Festival Beauregard - L'édition 2022 passe à cinq jours, après deux années blanches

Le festival Beauregard à Hérouville-saint-Clair près de Caen revient en 2022 et va voir les choses en grand avec un jour supplémentaire.

"Deux ans sans vous, ça valait bien cinq jours !" Les organisateurs du Festival Beauregard annoncent une édition grandiose pour 2022 dans le parc du château à Hérouville-saint-Clair près de Caen. Le Festival rock qui se tenait traditionnellement sur quatre jours programme une cinquième journée pour l'édition 2022. Le rendez vous est pris pour les fans les 6, 7, 8, 9 et 10 juillet 2022.

Côté affiche, pas encore d'annonces. "Après deux éditions annulées, on avait envie de repartir d'une page blanche, explique Paul Langeois, co-organisateur de Beauregard. Il n'est pas impossible que des artistes qui auraient dû jouer en 2019 ou en 2020 viennent. Mais c'est encore trop tôt pour le dire. Et on retravaille sur toute la programmation".

Côté finances, les mesures de chômage partiel et les aides pour le spectacle vivant ont permis de traverser la crise, et notamment de rembourser à chaque fois les festivaliers qui avaient pris leurs billets pour les deux éditions annulées "Nous ne sommes pas menacés, poursuit Paul Langeois. Et nous travaillons sur des surprises pour 2022".