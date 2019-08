Festival Berlioz : un cheval de Troie dans le château de La Côte-Saint-André

La Côte-Saint-André, France

La fidélité au mythe, poussée à son maximum. Du 17 août au 1e septembre, le festival Berlioz met son compositeur fétiche à l'honneur, à La Côte-Saint-André. Quoi de mieux, pour illustrer l'opéra magistral d'Hector Berlioz, Les Troyens, que de construire un cheval de Troie ? Mieux encore : un cheval qui puisse, comme dans la légende, entrer dans les murs de la cité ?

Aller jusqu'au bout du rêve

Raconté pour la première fois par Homère, l'épisode du cheval de Troie est repris par Virgile, puis Berlioz... aujourd'hui par le festival que dirige Bruno Messina : "On est allé jusqu'au bout du rêve", s'enthousiasme-t-il. Et d'embrayer sur l'histoire, connue par cœur : "le Grec Ulysse sait que la seule façon d'avoir les Troyens c'est l'orgueil, or Priam, le roi de Troie, est très orgueilleux." Après dix ans de siège infructueux, les Grecs font mine de quitter les rivages de Troie en y laissant un cheval de bois. Les Troyens pensent alors avoir vaincu, fêtent cette victoire et font entrer l'équidé dans leur enceinte.

"On va danser, retrouver les bals de village, qui se sont perdus et qu'aimait tant Hector Berlioz" Bruno Messina, directeur du festival Berlioz

C'est dans l'esprit de Bruno Messina, le directeur du festival Berlioz, qu'est née l'idée de construire un cheval de Troie, selon lui indispensable à la représentation des Troyens de Berlioz. © Radio France - Marion Gauthier

"Le 17 août, on fera la fête au parc Allivet, on va retrouver les bals de village, ajoute Bruno Messina dans un sourire. À l'époque de Berlioz, on dansait à La Côte-Saint-André, lui-même aimait danser le fameux rigodon dauphinois !" Le lendemain, 18 août, le cheval de bois du Vercors sera tiré dans la ville jusqu'au château Louis XI. Pour ce faire, une quarantaine de bras ne sera pas de trop, ainsi que des bêtes de trait ou même des tracteurs.

Une dizaine de musiciens dans 6,10 mètres de bois

Haut de 6,10 mètres, le destrier a requis toute l'ingéniosité de François, l'un des concepteurs : "Ce n'est pas parce que les fils de téléphone sont à 5,10 mètres que l'on doit se limiter, cela amène la nécessité de créer des articulations, du mouvement, donc du spectacle." Dans le mythe antique, "huit à dix hommes" sont postés dans le cheval et ouvrent les portes de la cité de Troie aux Grecs. En 2019, ce sont des musiciens qui accompagneront le défilé dans La Côte-Saint-André, depuis le ventre de la bête.

Pour François, l'un des deux architectes du projet, c'est "un rêve d'enfant" qui se réalise... il est allé jusqu'à dormir dans le cheval de Troie, avant qu'il ne soit totalement recouvert de bois. © Radio France - Marion Gauthier

Gaël, le second architecte, se réjouit : "Au début, avec François, on était constructeur, maintenant on est coordinateur de travaux". Après un mois et demi passé en atelier, la fameuse monture a été déplacée au parc Allivet pour que tous les volontaires puissent contribuer à sa réalisation. Un chantier participatif qui correspond aux fondamentaux du festival Berlioz, comme le revendique Bruno Messina : "Une chose qu'on adore, c'est faire à la fois un événement de la plus grande exigence musicale et une fête populaire à laquelle tout le monde peut participer."

Un chantier à succès

Sous l’échafaudage qui entoure le cheval de La Côte-Saint-André s'active "une quinzaine de bénévoles, chaque jour", assure Gaël. À côté, sous une grande tente, d'autres talents que la menuiserie sont mis à profit. Ainsi Marielle, une riveraine, s'est-elle vue proposer le "poste" de directrice de l'atelier peinture : "Je prépare des étendards pour marquer le chemin du cheval dans la ville", explique-t-elle, amusée. Des bénévoles de tous âges défilent, et ce "malgré la chaleur", note encore Marielle.

Marielle habite La Côte-Saint-André, elle vient sur le chantier tous les jours pour préparer le défilé du cheval de Troie dans sa ville. © Radio France - Marion Gauthier

Tout au long du festival Berlioz, des maestros et virtuoses de la musique classique se succéderont à La Côte-Saint-André. "La Prise de Troie", première partie de l'Opéra Les Troyens de Berlioz, sera donnée dimanche 25 août à 21 heures, dans la cour du château Louis XI, par le Jeune orchestre européen Hector Berlioz, dirigé par François-Xavier Roth.