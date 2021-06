Festival BLUES IN QUESYSSAC

Black Cat Bones, Freddy Miller & the Blue steelers, Freddy Miller & the Blue steelers et Little Mousse & The Hungry Cats. De bien belles affiches pour 3 jours de concerts à Queyssac près de Bergerac. La 4ème édition de "BLUES IN QUEYSSAC", c'est vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juillet à partir de 20h00. Concerts en plein air.