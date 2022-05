Festival DARC 2022 : Gaëtan Roussel, Calogero, Blankass, Superbus et Christophe Maé parmi les têtes d'affiche

Le Festival DARC annulé en 2020 et 2021 pour cause de Covid retrouvera son public en août prochain. Eric Bellet, directeur du Festival, a dévoilé la programmation de la 47e édition de ce rendez-vous majeur de l'été à Châteauroux avec Calogero, Gaëtan Roussel, Christophe Maé, Blankass et Superbus.

Incontournable de l'été à Châteauroux, le festival DARC se déroulera du 7 au 19 août 2022. Cet évènement alliant stage de danse, de chant et de comédie en journée, encadré par des professionnels de renom, et un Festival avec concerts et animations à Châteauroux et dans tout le département de l'Indre en soirée retrouve son public après deux années difficiles liées à la crise sanitaire.

Une programmation musicale très éclectique pour la 47e édition du Festival DARC

En 2019 vous étiez plus de 65 000 a avoir assisté aux concerts en plein centre-ville de Châteauroux. Voici ce qui vous attend cette année (tous ces concerts se tiennent Place Voltaire à 22h30) :

Gaëtan Roussel (mardi 9 août)

Depuis 25 ans et ses débuts fracassants avec le groupe Louise Attaque, Gaëtan Roussel, le chanteur originaire de l'Aveyron, poursuit également un parcours solo avec autant de réussite. 7 Victoires de la musique (3 en solo et 4 avec Louise Attaque), 5 millions de disques vendus, deux albums certifiés Diamant, deux albums certifiés Platine et plusieurs albums certifiés Or, sans oublier l’écriture et la production du grand album Bleu pétrole d’Alain Bashung récompensé en 2009 aux Victoires de la musique. Il revient cette année avec la réédition de son 4e album solo, Est-ce que tu sais ?

En première partie de soirée (20h45) vous pourrez assister au concert de Mathieu des Longchamps.

Calogero (Mercredi 10 août)

Près de trois ans après le succès de l’album Liberté chérie et une tournée de Zéniths à guichets fermés, Calogero a fait son retour avec un nouvel album événement, intitulé Centre Ville. 12 titres parmi lesquels on retrouve “La rumeur”, entendu tout l’été dernier, "Le temps", un duo avec Rufus Wainwright, mais aussi “On fait comme si”, morceau écrit et dévoilé pendant le confinement. Calogero vient de voir son album certifié disque de platine, soit l'équivalent de 100.000 exemplaires vendus.

En première partie de soirée (20h45) vous pourrez assister au concert de Baptist'.

Groundation (Jeudi 11 août )

Les fidèles de Groundation, fondé en 1998 par le chanteur et guitariste Harrison Stafford, sont aux anges. Après une pause de quelques années et un album live sorti en 2018, le groupe californien, reformé autour de nouveaux musiciens virtuoses issus de la prestigieuse Sonoma State University, sort un nouveau single. Tout comme leur leader, ils ont appris le jazz avant de se passionner pour la philosophie rasta. Le titre Original Riddim, enregistré sur une bande analogique, raconte l’histoire universelle de la musique, “ouvrant les cieux des possibles” et “élargissant nos esprits de manière infinie” avec en invités, deux groupes légendaires de la Jamaïque. Le clip a été tourné entre la Jamaïque, New-York, le Texas, la Floride et la Californie. (Catherine Carette/FIP)

En première partie de soirée (20h45) vous pourrez assister au concert de Manou Gallo.

47TER ((Vendredi 12 août)

Pierre Paul , Miguel et Blaise sont trois potes originaires du 78 qui commencent à faire le BUZZ en 2018. Découverts avec leurs reprise de Jay-Z et Kanye West "Niggaz In Paris" qui a cumulé plus de 2 millions de vues sur Facebook , ils ont fait une série de Clips "On vient gâcher tes classiques". Plus récemment c'est avec le clip de "Petit prince" que le BUZZ à fait son chemin pour voir ensuite le clip de "Plus tard" sortir. Ambiance posé au Barber Shop tourné en noir et blanc, les 3 rappeurs des Yvelines se posent plein de questions et se demandent de quoi sera fait Plus tard ... (Muxxa/Mouv')

En première partie de soirée (20h45) vous pourrez assister au concert de Bafang.

Blankass (Samedi 13 août) - Soirée spéciale 40 ans de France Bleu Berry

Originaires du Berry, les deux frères Guillaume et Johan Ledoux forment le groupe Blankass. Avec un nom d'apéro, Blankass fleure bon le terroir. Enfants du rock (et du Berry), les frères Ledoux and Co ont décentralisé la chanson française au milieu des champs (de blé) (RFI).

En première partie de soirée (20h45) vous pourrez assister au concert de Le pied de la pompe.

Superbus (Dimanche 14 août)

1,5 millions d’albums vendus, plusieurs Disques d'Or et de Platine, plus de 800 dates de concerts, un prix SACEM, une Victoire de la Musique, un NRJ Music Award, un MTV Award… Plus qu’une simple liste de chiffres vertigineux, Superbus a marqué toute une génération. Avec leurs innombrables tubes, de Radio Song à Lola en passant par Butterfly ou encore Addictions, ils ont trusté pendant des années les sommets des charts et de l’airplay radio. Enchainant les albums et les tournées à succès, Superbus demeure l'un des groupes de Pop-Rock majeurs de la scène française de ces 20 dernières années.

En première partie de soirée (20h45) vous pourrez assister au concert de Blondin et la bande de terriens.

Christophe Maé (Mardi 16 août)

Christophe Mae fêtera sur scène le 15ème anniversaire de la sortie de son premier album "Mon Paradis" qui a fait de lui un des artistes phare de la variété française. Un artiste France Bleu.

En première partie de soirée (20h45) vous pourrez assister au concert de Céphaz.

La part belle aussi à la danse

La danse et la chorégraphie ont bien évidemment une place importante dans ce Festival DARC 2022.

Le lundi 15 août à 20h45 place Voltaire, la Cie MyDNA de Montpellier, fondée par la danseuse et chorégraphe Audrey Bosc, présentera "Instincts", pièce pour 10 danseurs, qui aborde la dancehall, danse de rue provenant de la Jamaïque, avec une vision nouvelle. Audrey Bosc a travaillé avec le compositeur François Ceccaldi qui entretient depuis plus de 20 ans une relation privilégiée avec la danse.

Le même jour à 22h30, c'est au tour du chorégraphe Jean-Claude Gallotta et de sa compagnie d'investir la place Voltaire pour "My Ladies Rock". Il fait danser quatorze morceaux emblématiques de l’histoire de la musique rock par les interprètes du Groupe Émile Dubois. Ballets poétiques, enragés de liberté, sur les morceaux révoltés des reines de la culture pop-rock : d’Aretha Franklin à Patti Smith en passant par Joan Baez et Tina Turner.

L'incontournable spectacle de fin de stage

Comme chaque année, tous les stagiaires ayant participé aux 13 jours de stage se retrouvent sur scène pour présenter au public leur spectacle final "Oxygène" mis en scène par Michel Lopez. Ce sera place Voltaire, le vendredi 19 août à 20h45.

Renseignements et réservations sur le site du Festival DARC.