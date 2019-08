Festival DARC : Charlie Winston et Radio Elvis à découvrir ce mercredi

Châteauroux, France

L'édition 2019 de DARC continue ce mercredi avec deux nouvelles têtes d'affiches : Charlie Winston le britannique et le groupe Radio Elvis. Ce sont les Parisiens qui démarreront sur la scène de la place Voltaire à Châteauroux ce mercredi soir à 20 h 45, suivi du natif des Cornouailles.

Radio Elvis pour lancer la soirée

Le jeune groupe composé de trois musiciens démarre à 20 h 45 sur la scène pour lancer la soirée. Le chanteur, Pierre Guénard, originaire du Poitou, crée le groupe en 2010 avec le guitariste et bassiste Manu Ralambo et le batteur Colin Russeil. Après plusieurs concours remportés, notamment celui de France Inter "Radio Crochet Inter" et de SOSH-Les Inrocks Lab, le groupe prend de l'ampleur et se produit un peu partout.

Leur premier album date de 2016, baptisé "Les conquêtes", élu "Album Révélation" aux victoires de la musique en 2017.

Radio Elvis a sorti son second album "Ces garçons-là" en 2018. On peut y retrouver notamment les titres "Ces garçons-là" ou "23 minutes".

Charlie Winston en clôture

Après Radio Elvis, vous avez rendez-vous avec le Britannique Charlie Winston. Vous connaissez sans doute le titre "Like a hobo", chanson qui l'a fait décoller. Il date de 2008 et a terminé en tête des ventes en France la même année. Le natif des Cornouailles s'est ensuite montré plus discret, annonçant en avril 2017 qu'il se mettait en retrait de la musique avant de repartir en juin 2018 avec un tout nouveau single "The Weekend", extrait de son quatrième album.

L'artiste compte déjà 4 albums à son actif, son dernier "Square 1" date de 2018.

Et comme chaque jour, vous retrouvez France Bleu Berry en direct place Voltaire entre 11 h 30 et midi pour parler du stage de danse. Rendez-vous également de 19 h à 20 h, avec des artistes, des anecdotes et des nouveautés. Deux rendez-vous assurés par Manuel Bonnefond.

Vous retrouvez toutes les informations et tous les tarifs sur le site du Festival.