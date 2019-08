Festival DARC : de la jeunesse et des danseurs sur scène pour ce septième jour à Châteauroux

Le jeune chanteur Valentin sera le premier sur scène ce lundi, suivi des six danseurs de No gravity dance company

Châteauroux, France

Changement d'ambiance ce lundi soir sur la place Voltaire à Châteauroux pour ce septième jour du Festival DARC. Après Faut qu'ça guinche et Mass Hysteria, plutôt remuant, c'est une soirée à la fois plus calme et hybride qui vous attend. Le jeune chanteur Valentin en ouverture cédera sa place à six danseurs acrobates un peu plus tard dans la soirée. Si vous pensiez rester dans votre zone de confort, détrompez-vous, cette nouvelle soirée de DARC vous réservera pleins de surprises.

Valentin en lancement

Ce jeune de 20 ans se balade avec sa guitare qu'il maîtrise à la perfection, de scène en scène se faire un nom. C'est surtout sur les réseaux sociaux que Valentin parvient à percer. On a pu le voir notamment sur plusieurs premières parties, comme à l'Olympia avant le concert de Patrick Bruel. C'est une certitude que ce jeune à un avenir presque tout tracé.

Rendez-vous à 20 h 45 place Voltaire.

No gravity dance company & Emiliano Pellisari pour conclure

Là, pas de chants, ni d'instruments sur scène, mais de la délicatesse et de la grâce. Le chorégraphe Emiliano Pellisari n'est pas le plus connu dans l'Hexagone mais ce qu'il arrive à faire faire à ses danseurs est juste époustouflant. Ils sont donc six danseurs à enchaîner les figures toujours plus impressionnantes. Intitulé "De l'enfer au paradis", ce spectacle va vous en mettre plein la vue.

C'est à découvrir à 22 h 30 place Voltaire.

France Bleu Berry en direct

Comme chaque jour, votre radio France Bleu Berry est en direct place Voltaire pour être au plus proche de l'événement. Entre 11 h 30 et midi, Manuel Bonnefond vous livre les coulisses et les dernières informations du stage de danse et entre 19 h et 20 h, il sera entouré d'artistes avec des anecdotes toujours savoureuses.