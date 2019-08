Festival DARC : Jour 5 - Cure de jouvence avec Slap! et LEJ sur scène ce samedi à Châteauroux

Châteauroux, France

Premier week-end de cette édition 2019 du Festival DARC à Châteauroux. Après Patrick Fiori ou encore Charlie Winston et Le trottoir d'en face, les filles prennent le pouvoir sur la place Voltaire ce samedi avec deux groupes entièrement féminins. Slap! à 20 h 45 pour commencer puis LEJ pour finir en beauté.

Slap! en ouverture de ce cinquième jour

De la pop, du ska, du hip-hop, du reggae... Il y en a pour tous les goût avec le groupe Slap! ce samedi soir place Voltaire, slap qui veut dire "giffler" en anglais. Vous prendrez justement littéralement une claque en écoutant ce trio 100 % féminin, créé tout récemment et composé de Chat au clavier, Micky, qui n'est autre que Micky Green, une artiste qui s'est fait connaître notamment avec son titre "Oh!" et après son duo avec Julien Doré "Chou wasabi", elle est à la batterie et Sandra à la guitare.

Elles sont toutes les trois chanteuses et la mélodie ne pourra que vous transporter.

C'est à 20 h 45.

LEJ pour conclure la soirée

On les a découverte notamment avec une reprise presque a capella de plusieurs titres phares de l'été 2015. "Summer 2015" a d'abord affolé la toile, puis les ondes, avant de passer partout à la télé. LEJ représente les initiales des trois musiciennes : Lucie, Élisa et Juliette, amies d'enfance et qui ont comme passion commune la musique.

Passées du conservatoire à la maîtrise de Radio France, elles décident de monter leur groupe en 2013 afin de participer à un concours, qu'elles remportent dans la foulée. Après plusieurs participations en première partie de Pharell Wiliams et Walk of the Earth, le groupe sort son fameux "Summer 2015", qui connaît un succès mondial.

Les trois amies remportent ensuite une Victoire de la Musique en 2017 dans la catégorie "Révélation scène". Depuis, elles enchaînent les dates en France et les tournées mondiales. Du lourd place Voltaire donc ce samedi soir. C'est à découvrir d'urgence si vous ne les connaissez pas. C'est à 22 h 45.

France Bleu Berry en direct de la place Voltaire

Vous retrouvez comme chaque jour votre radio France Bleu Berry en direct entre 11 h 30 et midi pour parler du stage de danse et entre 19 h et 20 h, avec des artistes et des surprises. Une émission toujours pilotée par Manuel Bonnefond.