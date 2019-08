Festival DARC : Jour 6 - Faut qu'ça guinche et Mass Hysteria pour faire bouger les foules à Châteauroux

Pour ce sixième jour du Festival DARC à Châteauroux, vous avez rendez-vous avec des groupes un peu plus remuants que les derniers concerts : Mass Hysteria à 22 h 30 et Faut qu'ça guinche en ouverture. De quoi bien bouger pour finir le week-end place Voltaire.

Châteauroux, France

Le Festival DARC 2019 se poursuit à Châteauroux pour le sixième jour place Voltaire. Si vous avez fait tous les concerts, ou presque, la soirée de ce dimanche va voir paraître largement plus remuante. Les deux groupes programmés, Faut qu'ça guinche et Mass Hysteria sont rock, voir même hard rock. Vous n'êtes pas prêt de vous ennuyer.

Faut qu'ça guinche pour ouvrir le bal

Ils considèrent leur style de chanson comme "festive", les six copains de Faut qu'ça guinche sillonnent la France et écument les scènes depuis dix ans maintenant et comptent plus de 700 concerts à leur actif. Si vous avez prévu de bouger et faire la fête pendant un concert, c'est bien à celui-là que vous devez vous presser. Rien qu'en regardant le clip du titre "Superficiel", vous vous rendez compte que vous allez rigoler tout au long du concert.

Le groupe compte six albums au total, dont le dernier en date "J'ai embrassé un punk" alterne plusieurs styles avec des influences hip-hop, zouk et même de la valse. Les textes sont toujours juste et souvent revendicatif. À découvrir.

C'est à 20 h 45 place Voltaire.

Mass Hysteria pour bien finir la soirée

Leur nom ne vous est forcément pas étranger. Après 25 ans de carrière, le groupe Mass Hysteria compte neuf albums et arrive en star sur le Festival DARC. Formé en 1993, il s'est surtout fait connaître grâce à son album "Contraddiction", certifié disque d'or avec ses 12 titres. Ils sont cinq dans le groupe actuellement : le chanteur Mouss Kelai, les guitaristes Yann Heurtaux et Frédéric Duquesne, Raphaël Mercier à la batterie et Jamie Ryan à la basse depuis 2017.

Pour les grands fans de métal, cette soirée est faite pour vous.

C'est à 22 h 45, toujours place Voltaire.

France Bleu Berry vous accompagne en direct

Votre radio France Bleu Berry est toujours présente en direct place Voltaire entre 11 h 30 et 12 h pour parler du stage et de ses coulisses puis de 19 h à 20 h avec des artistes et des anecdotes. Manuel Bonnefond est aux manettes.