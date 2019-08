Festival DARC : Moja et Sergent Garcia pour enflammer la scène ce vendredi à Châteauroux

Châteauroux, France

Après cinq jours de festival DARC à Châteauroux, c'est un autre style qui débarque sur la scène de la place Voltaire. Du reggae et de la musique du monde sont au programme ce vendredi.

Moja pour débuter

Moja, issu de "Umoja", qui signifie unité en swahili, est un groupe d'une dizaine de musicien, de percussionniste et d'une chanteuse qui se fait un nom petit à petit dans la culture reggae. En 2015, Moja sort un premier EP, "Back to roots", qui termine finaliste de la catégorie "Révélation de l'année" des victoires du Reggae en 2016. Fort de ce succès, le groupe sort son premier album deux ans plus tard, en 2018 intitulé "One". Les titres "One", "Another Way" ou encore "Higher" sont les titres phares de cet album.

Rendez-vous à 20 h 45 place Voltaire.

Sergent Garcia en clou du spectacle

Inutile de vous le présenter si vous êtes fin connaisseur de musique du monde, qui tire légèrement vers les racines latines. Sergent Garcia vient de fêter ses 20 ans de carrière en 2018 et revient d'une tournée de 35 concerts réalisés entre mars et octobre partout dans le monde. D'ailleurs, le groupe vient de jouer devant 30 000 personnes à Mexico. Cette année, Sergent Garcia décide de partir avec neuf musiciens qui joueront sur scène, pour encore plus de fantaisie. Si vous cherchez une soirée pour vous faire danser, c'est bien celle-ci qu'il vous faut.

C'est à 22 h 30, toujours place Voltaire.

France Bleu Berry en direct tout au long du Festival

Vous retrouvez Manuel Bonnefond en direct sur France Bleu Berry de 11 h 30 à midi pour revenir sur le stage de danse et de 19 h à 20 h avec des invités et des nouveautés chaque jour.