Festival DARC : Patrick Fiori en tête d'affiche ce 15 août à Châteauroux

Nouvelle soirée de concert ce jeudi place Voltaire à Châteauroux pour le Festival DARC. Vous avez rendez-vous avec Gabriel Saglio et les Vieilles Pies en ouverture et Patrick Fiori en clôture de ce troisième jour de festival.

Châteauroux, France

Le Festival DARC bat son plein pour ce 15 août place Voltaire à Châteauroux. C'est le troisième jour du festival de musique dans la ville castelroussine et une nouvelle tête d'affiche se produit ce jeudi soir : Patrick Fiori.

Gabriel Saglio et ses Vieilles Pies en ouverture

Avant ça, vous avez rendez-vous avec un groupe très particulier, très dansant et entraînant. Les six musiciens des Vieilles Pies vous proposent un voyage musical où la voix de Gabriel Saglio vous transportera loin de la place Voltaire. C'est un air de vacances qui souffle sur scène avec leur mélodie. L'accordéon et le saxophone réunis forment un mix qui fonctionne très bien dans ce groupe.

Pour ceux qui connaissent déjà, pas besoin de vous convaincre, pour les autres, rendez-vous à 20 h 45 place Voltaire ce jeudi.

Patrick Fiori en star pour ce 15 août

C'est ensuite un artiste incontournable de la chanson française que vous aurez sur scène. Vous vous souvenez forcément de son passage dans la comédie musicale "Notre Dame de Paris", où il joue Phoebus, le chevalier. Depuis ce moment de gloire, Patrick Fiori alterne de nombreux styles, avec des rythmes lents, des chants corses, notamment dans son album "Choisir", disque de platine en 2014, et de la variété.

Dans son dernier album "Promesse", il collabore notamment avec Slimane et Soprano, où le résultat est bluffant. Tout fonctionne pour lui et c'est pourquoi il reste l'une des références de la chanson française. Il a même décidé de se lancer de nouveaux défis, comme intégrer le jury de The Voice Kids.

C'est à 22 h 30, toujours place Voltaire.

France Bleu Berry toujours en direct chaque jour

Tout au long du festival, vous retrouvez Manuel Bonnefond en direct, entre 11 h 30 et midi et entre 19 h et 20 h, place Voltaire, entouré d'artistes. C'est en direct sur France Bleu Berry.