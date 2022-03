Festival de Guitare de Aucamville 2022

A partir de ce jeudi 17/03 en Haute-Garonne, et jusqu'au 27 mars c'est le 30ème festival de Guitare d'Aucamville et du nord toulousain. Programme complet dans Circuit Bleu Côté Culture.

Leila Balaubre et Aude Rayssac

Aucamville, Bruguières, Fenouillet, Gagnac-sur-Garonne, Launaguet et Toulouse-Lalande accueillent le festival qui met la guitare à l'honneur avec notamment HEEKA 4tet pour la soirée d'ouverture. Le Festival Guitare est partenaire d'Octopus qui met à disposition pour les enfants des casques de protection pour la prévention auditive ! Expos et rencontres à noter également. Les précisions de Leila Balaubre, coordinatrice, et Aude Rayssac, chargée de communication.

Interview Copier

Tout le programme du festival ici.