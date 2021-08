Festival de musique d'Erbalunga

Le 11 août : GIMS

De la « Sexion d’Assaut » au « Fuego tour », GIMS, l’artiste de 33 ans, premier rappeur francophone à remplir le Stade De France, célèbrera en 2020 ses 10 ans de carrière ! À cette occasion, GIMS prépare un nouvel album et la tournée DÉCENNIE TOUR. Après le succès de son 3ème album studio « Ceinture Noire » et sa réédition baptisée « transcendance » qui occupa pendant plus de 9 semaines la première place des classements musicaux et certifiée disque de Diamant, GIMS remettra ses lunettes noires et fêtera avec son public ses 10 ans de carrière en lui réservant un show époustouflant : DÉCENNIE TOUR De « Sapé comme Jamais » à « La Même » en passant par « Bella », « Miami Vice » ou encore les hits de ses débuts avec la Sexion D’Assaut tels que « Wati by night », « Désolé », retrouvez GIMS, accompagné de ses danseurs et ses musiciens pour fêter ensemble cet anniversaire !

Le 12 août : Christophe Maé

« La vie d’artiste, c’est se mettre en scène, porter le masque qu’il faut, mettre le costume qu’il faut, peu importe les circonstances, pour assurer le spectacle » Depuis plus d’une décennie, Christophe Maé enchaîne les succès et chacune de ses tournées crée l’événement. Alors qu’il vient de sortir son nouvel album « La vie d’artiste », il vous donne rendez-vous pour une tournée exceptionnelle ! Ce prochain show ambitieux et généreux nous réserve de nombreuses surprises !

Le 13 août : Alain Souchon

La dernière fois qu’il est monté sur scène c’était aux côtés de son complice Laurent Voulzy, lors d’une tournée à guichets fermés. Mais cela fera plus de 6 ans qu’ Alain Souchon n’a pas tourné en son nom. Ceux qui l’ont vu sur scène savent qu’il s’agit de son terrain de jeu de prédilection. Dans la lignée du magnifique « À Cause d’Elles » paru en 2011, Alain Souchon finalise l’enregistrement de son nouvel album, dont la sortie est prévue à la rentrée 2019