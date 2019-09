Festival Jazz entre les deux Tours avec France Bleu La Rochelle

Du 2 au 5 octobre 2019, France Bleu La Rochelle vous fait suivre la 21ème édition du Festival Jazz entre les deux Tours. Quatre jours durant lesquels les différents styles du Jazz seront proposés et accessibles aux nombreux spectateurs et amateurs lors de soirées concerts.

La Rochelle, France

Une programmation 2019 riche et variée

- Côté jazz :

Le pianiste virtuose Jacky Terrasson nous donnera la primeur de son nouvel album quant au batteur Jean-My Truong il rendra hommage à Michel Petrucciani.

- Côté blues :

le guitariste Mike Wheeler viendra de Chicago pour un concert unique dans la pure tradition de cette incorruptible ville.

- Côté swing :

Une remontée du temps pour une virée dans l’ambiance frénétique des clubs de jazz des années 30, entre Paris et Harlem avec le Hot Swing Sextet.

- Côté « inclassablement classe » :

Toute à la fois... jazz, pop et cinéma, Fred Pallem et le Sacre du Tympan interpréteront la bande son d’un film où Ornette Coleman s’infiltrera dans l’univers dʼEnnio Morricone, Bernard Hermann se mêlera aux couleurs saturées du Miles électrique et où Lalo Schifrin fera la noce avec Fela.

Le festival Jazz entre les deux Tours...

Éclectique, ouvert et festif, le festival vous donne rendez-vous à partir du 2 octobre 2019 pour écrire ensemble les gammes de cette 21ème année.

Tout savoir sur le festival :

Le site officiel : jazzentrelesdeuxtours.fr

La programmation : jazzentrelesdeuxtours.fr/programmation 2019

La billetterie : jazzentrelesdeuxtours.fr/billetterie-concerts-jazz-la-rochelle

France Bleu aux sonorités Jazzy durant une semaine

Le Festival Jazz entre les deux Tours est à retrouver sur France Bleu La Rochelle, partenaire de la 21ème édition :

Le 30 septembre à 6h13 et à réécouter sur la page de l'émission "C'est la Vie des 2 Charentes", un reportage de Jean-Luc Portes

Le 5 octobre à 10h10 dans "Les idées sorties du week-end" avec Marylou Richet

Du 30 septembre au 4 octobre à 18h36 et à réécouter dans le rendez-vous "Les Talents de l'Ouest", spécial festival de jazz avec Daniel Gimeno et le groupe rochelais Cherry's on top.

et des places pour assister aux concerts du festival seront également à gagner en restant à l'écoute des différents programmes de France Bleu La Rochelle.

Vidéo - Retour sur l'hommage rendu à Didier Lockwood lors de la 20ème édition en 2018