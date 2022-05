Festival Sur le champ à Valence des concerts gratuits pour tous

Le festival de Valence "Sur le champ" propose les concerts gratuits de Bon entendeur, Barbara Pravi, Stéphane, Anne Sila. En tout 4 soirées à thème et 13 concerts sur la grande scène installée sur le Champs de mars.

Après 2 années sans festival pour cause de crise sanitaire, Valence propose cet été 4 soirées avec des concerts gratuits pour tous les publics. Fidèle à sa philosophie de proposer des artistes dont la carrière décolle, le festival permet également à de jeunes artistes, parfois locaux, de se produire sur une grande scène, devant un public nombreux.

Anne Sila © Radio France - Vincent Pillet

La soirée d'ouverture mercredi 20 juillet donne la part belle à la chanson Française en accueillant Barbara Pravi, récemment récompensée aux Victoires de la musique après représentée la France au concours Eurovision de la chanson, la Valentinoise Anne Sila et en première partie Melba, une jeune artiste Lyonnaise, native de la Vallée de la Drôme et qui comme Anne Sila a participé à l'emission The Voice sur TF1.

Jeudi 21 juillet, soirée baptisée "La French Touch du kiff", ambiance festive garantie avec le collectif de DJ "Bon Entendeur" qui remet au goût du jour de vieux tubes Francophones comme "L'amour l'amour" autrefois chanté par Mouloudji, "Le temps est bon" de la Québecoise Isabelle Pierre ou encore "Le temps de l'amour" de Françoise Hardy. Bon entendeur partagera la scène avec Victor Solf, chanteur du groupe HER qui marqua la scène Soul Française il y a une dizaine d'années; avec la Suissesse Stéphane dont le titre "Green dream" est un gros succès; et par l'Ardéchois Oscar Les Vacances.

Les musiques urbaines seront à l'honneur vendredi 22 juillet avec le rappeur NEMIR, connu pour ses collaborations NEKFEU; Poupie, une artiste étonnante qui s'est faite remarquer dans l'emission The Voice sur TF1; et Thaïs Lona autre révélation Valentinoise qui commence à se faire un nom sur la scène Rap-RnB en France.

Enfin, place aux musiques du monde et rythmes exotiques samedi 23 grâce à la présence de Claude Sicre, chanteur du groupe Fabulous Trobadors, Delgres un groupe de blues créole et l'Ardéchois Nicolas Paugam qui vient de sortir son 5ème album sur lequel figure un titre en duo avec JP Nataf du groupe Les Innocents.