Festivals de musique menacés en raison des JO de Paris : inquiétude chez les organisateurs en Bretagne

"Paris 2024, d’accord, mais presqu’ile de Crozon 2024 aussi", explique à France Bleu Breizh Izel jeudi 27 octobre, Jacques Guérin, l’organisateur du Festival du bout du monde qui se tient traditionnellement au début du mois d’août sur la presqu'ile finistérienne. En 2024, le festival tombera en même temps que les JO de Paris (du 26 juillet au 11 août). Et le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin l’a dit, 45 000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour assurer la sécurité. Ils ne seront donc pas disponibles pour encadrer les différentes manifestations culturelles à cette période. Le ministre évoque donc une annulation ou un report de ces événements.

"On n’en est pas là", détaille Jacques Guérin qui travaille déjà à des solutions pour que le "bout du monde" se tienne. "Il faut qu’on reste sereins, on ne peut pas bâcher des festivals en Bretagne ou en France parce qu'il y a des JO en France en 2024", précise-t-il. "La terre continue de tourner. Il y a le public, les festivaliers, les bénévoles, les élus…et tout ce lien social est important". D’autant que ce sont une trentaine de gendarmes environ qui sont mobilisés.

Lien social, c’est aussi le terme employé par Denis Le Mentec actuel président par intérim du Festival interceltique de Lorient. Car, explique-t-il, le FIL ce ne sont pas que des artistes qui viennent sur une scène. Il y a de très nombreuses associations venues de tous les pays celtes "qui travaillent et s'entraînent toutes l’année pour ce festival", qui mobilise une centaines de policiers à chaque édition. "Mais on est un festival familial, il n’y a jamais de problèmes", appuie Denis Le Mentec qui lui aussi travaille déjà à de possibles solutions.

Interrogé sur franceinfo, Jérôme Tréhorel, directeur général du festival Les Vieilles Charrues évoque lui "un choc et la stupeur". "C'est l'incompréhension la plus totale. Se faire sacrifier comme ça, en une phrase, sans concertation, c'est un peu cavalier", estime-t-il.

"Je ne suis pas abattu, on est combatifs", souligne Denis Le Mentec.

"Le monde du festival est très compliqué. On est toujours sur la corde raide. On a l’habitude de gérer. Mais à force de nous mettre plein de bâtons dans les roues, ça devient une course d’obstacle d’organiser de la culture… "