Fête de la musique : le programme de Belfort et Montbéliard

Place à la musique ce soir dans les rues, les bars et les salles de concert ! Retrouvez le programme des concerts à Belfort et Montbéliard :

À Belfort, cinq scènes musicales sont mises place un partout dans le centre ville :

La cour d'honneur de l'Hôtel de Ville, où se produiront à partir de 19h15 Vincent Vergon, Djyv Alone et BAGFED

Le kiosque de la Place d'Armes, à partir de 17h30 : Elliott Cowell (guitare), le Bagad des sonneurs du Lion, Antirouille (musique traditionnelle folk) et Jesers (slam/musique du monde)

Le kiosque Carlos-Bohn-La Roseraie héberge l'orchestre d'harmonie de Belfort, de 20h30 à 21h30

La place Corbis en guise de scène "musiques actuelles" de 17h à 22h : La Bergerie, Com'oR & 224, C.H.A.R.T.O.N

La Poudrière prend le relai jusque minuit avec Voiture (métal), The Mekkies (reprises des années 70), Fragile figures, Plasma Pink et enfin The Bradley's.

À Montbéliard, sept espaces sont organisés :

Au square Sponeck : une programmation électro proposée par le bar O'Brian

Place Saint Martin : Thaanos, Lionel Kodjo puis Vincent Vergon

Sur le parvis des droits de l'homme : Hold On à partir de 19h, puis Mamuzik et Charivaris de 20h45 à 22h

Deux scènes place Saint Martin : l'une plutôt pop-rock avec Maryod, Richard Samuel et Silence Radio ; l'autre axée sur le chant avec Ka Reem, Tibus et Mariou P de 18h à minuit

Place Denfert-Rochereau : le Jazz Band 007, suivi de RIFF (funk/soul) à partir de 20h30

Cour des halles : Dark Elder, à 18h.

Deux espaces consacrés à la danse sont également proposés : la salle des fêtes de Belfort, place de la république, et la place Albert Thomas à Montbéliard.

Certains commerces et bars pourront se transformer en scène le temps d'une soirée, notamment le Clem's, le café du commerce et Marco Polo à Montbéliard. Et des zones de petite restauration, avec tables et bancs, sont prévues pour permettre aux mélomanes de profiter des concerts confortablement.