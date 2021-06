Pour son 40ème anniversaire, la Fête de la musique aura bien lieu en pays de Savoie, notamment à Annecy, Chambéry et Aix-les-Bains, avec des concerts adaptés aux mesures sanitaires, en plein air ou dans les bars et restaurants.

Chambéry, Annecy, Aix-les-Bains...Où et à quelle heure célébrer la Fête de la musique ?

Des concerts avec des spectateurs masqués, assis sur des chaises, et regroupés dans des jauges inférieures à 1.000 personnes : c'est ce à quoi va ressembler l'édition 2021 de la Fête de la musique. La priorité a donc été donnée aux concerts en plein air et aux artistes locaux. Pour retrouver tous les événements prévus en Savoie et Haute-Savoie, cliquez sur ce lien (carte interactive).

Le programme à Chambéry

À Chambéry, vingt-quatre groupes vont se produire de 16h30 à 22h30. Ils ont été divisés en groupes de six, et vont se succéder sur quatre scènes implantées à différents endroits de la ville :

Au parc du Verney (900 personnes maximum)

Sur la place Brigade de Savoie (720 personnes maximum).

Sur la place du Château (300 personnes maximum).

Sur la place d'Italie (250 personnes maximum).

La mairie de Chambéry a tenu à multiplier les genres, avec par exemple de la country (Country Boy à 16h30 place d'Italie), de l'electro (Resaca production à 21h30 place Brigade de Savoie), ou encore des musiques du monde (Solsoum à 16h30 place du Château).

Le programme à Annecy

À Annecy, sept scènes ont été maintenues, de 17h30 à 22h30 :

Sur le square Jean-Chamey, à Meythet (300 places)

Aux Haras (200 places)

Au Mas des Jacobins, à Pringy (200 places)

Sur la place Jean-Moulin, à Cran-Gevrier (200 places)

Sur le quai de la Tournette (175 places)

Sur la place de l'Hôtel de Ville de Seynod (180 places)

Dans le parc Gabriel Fauré (100 places)

Vingt-huit groupes et collectifs seront à découvrir, pour une journée fondée une fois de plus sur le mélange des styles : du bluegrass à Cran-Grevrier avec Between Lakes, à 19 heures, du funk aux Haras, avec Royz à 19h30 ou même Good News, une chorale gospel qui chantera à 20h30 au parc Gabriel Fauré.

Les concerts initialement prévus sur le Pâquier, la place François-de-Menthon et au parc d'Albigny ont finalement été annulés.

Le programme à Aix-les-Bains

À Aix-les-Bains, quatre établissements ont prévu des animations cette année : O Terreaux, La Rotonde, El Toro et l'Adelphia.

Vous pourrez également assister à des concerts en terrasses des bars et des restaurants, mais aussi à l'intérieur des établissements. L'autorisation a été donnée jeudi par le ministère de la Culture. Il n'y aura en revanche pas de concerts spontanés dans les rues cette année. Ils ont été interdits, pour éviter tout risque de regroupements, les rassemblements de plus de dix personnes étant interdits.