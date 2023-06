Fête de la musique : un road trip musical et un concert sur France Bleu Mayenne

A la rencontre des musiciens

Pour l'occasion, deux animateurs de France Bleu Mayenne, Benoît Thérèze et Gauthier Paturo, vont sillonner le département de la Mayenne et partir à la rencontre des musiciens et groupes mayennais. La matinée du 21 juin 2023 sera donc aux couleurs de la fête de la musique et ponctuée par huit performances live en direct de différentes villes et villages en Mayenne !

L'équipe donnera le LA devant nos locaux de l'avenue Robert Buron

La journée se clôturera par un concert devant les locaux de France Bleu Mayenne 41 avenue Buron à Laval. L'équipe a répété pendant plusieurs semaines différents tubes et se produira à partir de 20h jusqu'à 22h. Il y aura même une création originale. Tout cela avec les commerçants de l'avenue Robert Buron qui se mobilisent de nouveau pour la fête de la musique. A France Bleu Mayenne, on ne manque pas de talents !

Programme des interventions :

7h10 : Groupe Noble Sauvage à Bourgon

7h50 : Les Nociers d'Athée à Athée

8h20 : Landry Monnier à Andouillé

8h45 : Le groupe The Elmas à Andouillé

9h10 : Le collectif Team Peace à Ahuillé

10h20 : Thibault Audouin à Chemazé

10h45 : David Luka à Ambrières-les-Vallées

11h45 : Le groupe Ferdinant à Château-Gontier