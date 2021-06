Ce lundi 21 juin 2021, les minis concerts sont autorisés dans les bars et restaurants de la région. Dans "Côté Culture, Comptez sur Nous", gros plan sur des initiatives musicales chez nous. Avec les enfants et les plus grands, la musique s'écoute et se fabrique.

On fête la musique à Toulouse et en Occitanie

La fête de la musique c'est avant tout sur France Bleu ce soir en partenariat avec France 2. Emission spéciale en direct de Roland Garros dès 19h sur notre antenne au rythme des années 80 avec plus de 40 artistes et près de 100 chansons. Avec Vianney, Patrick Bruel, Clara Luciani, Christophe Maé, Texas, Calogero, Eddy de Pretto, Julien Clerc, Louane, Kendji Girac, Patrick Fiori, Imany, Benjamin Biolay, Claudio Capeo, Benabar, Valentina, Amir, Dany Brillant, Jean Schultheis, Raft, A Cause des Garçons, Sacha de Début de Soirée, Bibie, Joseph Gautier, Léonie, Cephaz, Dj Youcef... Mais aussi tout les artistes des 80's qui vont ont fait danser: Gilbert Montagné, Bibie, David et Jonathan, Caroline Loeb...

La Fabrique à Musique avec la Sacem

L'artiste Claire Gimatt, a accompagné la classe de l’école Etienne Billières à Toulouse. Ils ont créé une chanson qu'ils ont pu joué sur la scène du Bijou à Toulouse.

Côté Culture, Comptez sur Nous c'est à 9h sur France Bleu Occitanie. La fête de la musique aujourd'hui c'est à Pamiers sur la place de la République et la place des 3 pigeons entre autres. A Pinsaguel, en Haute-Garonne rendez-vous dès 18h sur la place de la Liberté. Il y aura des airs d'Opéra à Toulouse sur la place St-Etienne, à la préfecture. De la Samba, à Ramonville, avenue de Suisse.

Un DJ créatif : Brolence

On a pu le voir dans le Gers devant le chêne de Theux, à L'Union (31) au lac de St-Caprais ou à St-Gaudens (31) au lac de Sède. Brolence, DJ au Zappatta de Toulouse Sesquières est sur France Bleu Occitanie pour parler de ses nouveaux projets. Le 1er juillet, il sort un single "Look at the sun".

Lui, il ira voir la fête de la musique de St-Orens à Altigone. Et sinon, à Toulouse, le Chorus fête la musique avec 3 groupes à partir de 18h30, rue de la digue. Pareil 46 bis Bd des Minimes : Soirée Sound on. Il y a Manding'Art, rue du Docteur Pujol. Un mix by Geoffroy Laventure au caffé Baggio près du canal de Brienne, allée de Barcelone. Du côté de la Patte d'oie, Zoé est sur le pavé au restaurant les Merles Moqueurs. Le Classroom de la rue Pargaminières vous attend avec Toulouse Gouffre Club. On fête la musique aussi à la mécanique des fluide, 1 place Riquet à Toulouse.