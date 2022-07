Circulation, bus, camping : ce qu'il faut savoir pour profiter des fêtes de la Madeleine

Du 20 au 24 juillet, la ville de Mont-de-Marsan accueille ses premières ferias depuis deux ans post pandémie. Les ferias de la Madeleine sont des fêtes très attendues des Montois mais aussi de tous les festayres du département.

Mais comment s'organiser si on veut profiter de la fête et rentrer en toute sécurité ? Voici quelques informations pratiques qui vous permettront de vous organiser, en toute sécurité.

Le camping, une solution sécurisante

Fini le camping sauvage, le camping de Nahuques ouvre ses portes à partir du 20 juillet. Et ce jusqu'au 25. Pas besoin de réservation, le camping, qui est gardé et sécurisé, dispose de douches, de toilettes, d'un food truck et d'un poste de secours. Vous pourrez rejoindre le centre-ville avec la navette du camping gratuite. Comptez 15 euros par personne pour planter votre tente.

Le camping de Nahuques à Mont-de-Marsan peut accueillir jusqu'à 2.000 personnes pendant la feria © Radio France - Maëlle Robert

Le périmètre de sécurité des fêtes

Du 20 au 24 juillet, le centre-ville de Mont-de-Marsan est interdit à la circulation (voir périmètre ci-dessous), sauf entre 6h et 10h du matin. À l'exception du mercredi 20, en raison de la course, le centre-ville sera accessible entre 00h et 8h. Les riverains qui résidents à l'intérieur du périmètre devront stationner leurs véhicules à l'intérieur de leur propriété privé où ils risqueront la mise en fourrière.

Pour les personnes ne disposant pas de stationnements privés, le parking Saint-Roch est mis à disposition, sous réserve de places disponibles. Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser directement au service technique de la mairie de Mont-de-Marsan.

Périmètre de sécurité de la ville de Mont-de-Marsan pendant les fêtes de la Madeleine © Radio France - Mairie de Mont-de-Marsan

Et pour se déplacer, comment fait-on ?

Le réseau de transports en commun de Mont-de-Marsan se met aussi en bleu et blanc. Sept lignes de bus sont mises en place et permettront de relier la ville d'un point A à un point B. Les 16 communes de l'agglomération montoises ne sont également pas oubliées : cinq lignes de bus feront la navette jusqu'à Mont-de-Marsan. En termes de prix, comptez deux euros l'aller-retour et huit euros le Pass'Madeleine pour que vous puissiez faire des aller-retour illimités sur tout le réseau. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site des transports en commun de Mont-de-Marsan : www.bustma.com

Les fêtes de la Madeleine ne sont pas exclusivement réservées aux Montois ou résidents de l'agglomération ! Les festayres de tous le département pourront profiter de six lignes de bus. Mises en place seulement le vendredi 22 et le samedi 23 juillet, ces navettes auront pour départ Aire-sur-Adour, Dax, Grenade-sur-Adour, Hagetmau, Mimizan et Roquefort. Le billet coûte entre 10 et 12 euros et comprend le trajet aller et retour. Pour acheter vos billets, rendez-vous sur le site www.lesbusdesferias.com

Pour consulter le plan des fêtes de la Madeleine, consultez le site de la Régie des Fêtes de Mont-de-Marsan.